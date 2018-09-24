Двобій за Євро-2024: Німеччина та Туреччина на нервах

Країну, якій випаде честь приймати Чемпіонат Європи з футболу у 2024 році, назвуть на засіданні виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер, 27 вересня. Вибиратимуть між Німеччиною та Туреччиною, які раніше подали заявки з попередніми оціночними звітами і концепціями проведення першості континенту.

Обидві країни дуже зацікавлені у перемозі, але які шанси вони мають? УЄФА днями опублікував звіт про оцінку заявок Німецького футбольного союзу (DFB) і Турецької федерації футболу (TFF) на проведення Євро-2024.

Досвід в організації великих футбольних турнірів

Досвіду в організації великих футбольних турнірів, однозначно, більше у Німеччини: чемпіонати світу в 1974 і 2006 роках, Чемпіонат Європи у 1988-му, Чемпіонат світу з жіночого футболу в 2011 році. Багато-хто взагалі називає Німеччину чемпіоном світу з організації спортивних змагань найвищого рангу.

У Туреччини ж футбольного досвіду набагато менше: в її активі лише Чемпіонат світу з футболу серед молодіжних команд в 2013 році.

Стадіони

Матчі Євро-2024 обидві країни планують проводити на десяти стадіонах. Комісія УЄФА підтвердила ідеальний стан всіх десяти німецьких стадіонів - у Берліні, Лейпцигу, Гамбурзі, Дортмунді, Гельзенкірхені, Кельні, Штутгарті, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюссельдорфі. Усі названі арени також регулярно використовуються для проведення футбольних матчів найвищого рівня. За останні 20 років в Німеччині чотири рази проходили фінали Ліги чемпіонів УЄФА. Жодна інша країна світу не приймала матчі цього престижного турніру частіше, ніж ФРН.

Мюнхенська Allianz Arena - один з кращих стадіонів Німеччини

Що стосується турецьких стадіонів, то критеріям УЄФА поки відповідають тільки сім з десяти: у Бурсі, Ескішехірі, Газіантепі, Ізмірі, Коньї, Трабзоні та одна з двох арен у Стамбулі. Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі та стадіон в Анкарі підлягають реконструкції. Арену в Анталії також необхідно модернізувати. Комісія УЄФА стурбована тим, що Туреччина може не впоратися з необхідним для реконструкції стадіону в Стамбулі обсягом робіт до початку Євро-2024.

Крім того, у порівнянні з турецькими аренами німецькі стадіони розраховані на більшу кількість глядачів і, отже, мають більш високий потенціал з точки зору доходів. Сім з десяти заявлених стадіонів у Туреччині вміщують менше вболівальників, ніж найменший з німецької десятки стадіонів - у Дюссельдорфі, який розрахований на 46264 особи.

Любов до футболу

В обох країнах футбол вважається найголовнішим видом спорту. Туреччина славиться своїми емоційними вболівальниками - за визначенням УЄФА, турки - це "палка футбольна нація". Участь Туреччини у боротьбі за право прийняти Євро-2024 активно підтримує і президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Однак проведення Євро-2024 в Німеччині викликало б справжню футбольну ейфорію серед німців - підтвердженням тому служить Чемпіонат світу 2006 року, який блискуче пройшов у ФРН і отримав назву "літньої казки".

Як свідчать опубліковані Німецьким футбольним союзом результати опитування соціологічного інституту FORSA, 74 відсотки жителів Німеччини виступають за проведення Чемпіонату Європи з футболу в ФРН, серед футбольних уболівальників цей показник склав 89 відсотків.

Інфраструктура

Оскільки ФРН розташована в центрі Європи, дорога до Німеччини обійдеться вболівальникам з інших європейських країн набагато дешевше, ніж до Туреччини, що знаходиться на південному сході континенту. Відстані між німецькими стадіонами набагато менші, ніж між стадіонами в Туреччині. До того ж до будь-якої з арен в Німеччині можна дістатись не тільки машиною, але і потягом.

У турецького міста Трабзон, що знаходиться на чорноморському узбережжі на північному сході країни, немає залізничного сполучення з іншими регіонами. Як і в Анталії. У турецькій заявці, однак, зазначено, що до 2024 року влада інвестує 17 мільярдів євро в розширення автомобільної та залізничної мереж.

Фото гравців збірної ФРН перед ЧС-2018 з президентом Туреччини викликало скандал у Німеччині

На тлі економічної кризи в країні і девальвації турецької ліри УЄФА скептично ставиться до цієї заяви. "Недавні економічні події в країні можуть мати негативний вплив на державні інвестиції", - йдеться в доповіді УЄФА.

Фінанси

Союз європейських футбольних асоціацій, безсумнівно, зацікавлений у тому, щоб проведення Чемпіонату Європи з футболу принесло йому максимальну вигоду. Для УЄФА поперек горла стоїть рішення "німецької влади скасувати звільнення від сплати податків", у зв'язку з чим будь-який прибуток обкладатиметься податком. Більше того, якщо чемпіонат Європи проводитиметься у Німеччині, УЄФА доведеться також платити за оренду стадіонів.

У Туреччині подібних проблем не виникне. Однак УЄФА, схоже, не особливо довіряє фінансовим гарантіям Анкари. У звіті перевірочної комісії УЄФА йдеться, що податкові пільги, обіцяні урядом Ердогана, "не цілком" відповідають "чинним на даний час законам і вимогам міжнародного права".

Права людини

Незважаючи на звинувачення в расизмі на адресу Німецького футбольного союзу з боку півзахисника Месута Озіла (Mesut Özil), який залишив збірну ФРН і у зв'язку з чим спалахнув скандал, претензії до Туреччини більш серйозні. Ситуація з дотриманням прав людини в країні при президентові Ердогані, м'яко кажучи, проблематична: свобода преси і слова обмежена, тисячі представників опозиції перебувають за ґратами без рішення суду.

Навіть УЄФА, зазвичай досить стриманий у своїх заявах, чітко вказує в доповіді: "Відсутність плану дій в галузі прав людини є приводом для занепокоєння". При цьому від Німецького футбольного союзу УЄФА зажадав зробити все можливе, щоб запобігти можливим порушенням прав людини під час чемпіонату.