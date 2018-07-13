Два роки без Павла Шеремета: чи просунулося розслідування?

20 липня 2016 року, о 7:45 ранку, у центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницькогопролунав вибух.Зайнялася червона Subaru. З автівки витягли відомого журналіста Павла Шермета, він був ще живий. Однак травми внаслідок вибуху були важкими, і журналіст помер за кілька хвилин у кареті швидкої.

Журналіст Павло Шеремет протягом останніх п'яти років свого життя проживав у Києві. Працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вісті". За даними видання "Новая газета", наприкінці 2015 року Шеремет і його цивільна дружина - керівниця "Української правди" Олена Притула - скаржилися на стеження за ними.

Українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього вбивства своїм пріоритетним завданням. Відтоді минуло два роки, а громадськості нічого невідомо про те, чи просунулося розслідування, замовники і виконавці злочину не знайдені, не встановлені мотиви вбивства.

Пріоритетна версія

Subaru, яка вибухнула о 7:45 20 липня 2016 року у центрі Києва

"Слідство розглядає якпріоритетну версію, пов'язану з професійною діяльністю Шеремета як на території України, так і за її межами", - повідомив 8 лютого 2017 року заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко.

Загалом версій було чотири. Їх у день вбивства назвав радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Окрім професійної діяльності загиблого, слідчі розглядали неприязнь у відносинах або особисті мотиви, "російський слід" дестабілізації ситуації в Україні, а також замах на Олену Притулу. Саме їй належав автомобіль, що вибухнув.

Через рік вбивства 20 липня 2017 року директор Департаменту коммуникацій МВС Артем Шевченко заявив, що "слідство не дозволяє департаменту оприлюднювати додаткові відомості, окрім тих, що були оприлюднені 8 лютого". За його словами, це складний злочин, підготовлений професійно.

Двоє на відео

"Коли ми опублікуємо фоторобот убивць, це означатиме, що ми в глухому куті", - заявив у лютому торік міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Слідство проаналізувало понад 150 терабайтів інформації з камер спостереження поблизу будинку де мешкав Павло Шеремет. За кілька днів після вбивства поліція розповсюдила записи з камер спостереження в ніч перед злочином. Це відео дозволяє припускати, що вибухівку під місце водія в червону Subaru близько 2:40 ночі закладала жінка, яка діяла спільно з чоловіком. Правоохоронці тоді також повідомили, що записи свідчать про те, що протягом кількох днів до скоєння злочину невідомі вели підозрілу активність поблизу будинку Шеремета і проводили фото та відеозйомку. Саме розслідуванням цієї нічної активності і зайнялися журналісти.

Фільм "Вбивство Павла"

10 травня 2017 року журналісти з проекту "Слідство.Інфо" разом з колегами з Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили фільм-розслідування "Вбивство Павла". Журналісти проаналізували відео з камер спостереження з будинків навколо місця злочину. Автори фільму виявили, що на місці підготовки злочину напередодні вночі перебував колишній співробітник СБУ Ігор Устименко. В інтерв’ю DW одна з авторок фільму, журналістка-розслідувачка Анна Бабінець повідомила, що після публікації фільму Національна поліція допитала Ігоря Устименка. За словами журналістки, його відпустили і додаткових питань до нього немає. У фільмі Устименко не дав чіткої відповіді, що він робив біля будинку Шеремета. За словами Анни Бабінець, їй відомо, що "слідча група, яка складалася з представників Національної поліції, СБУ та Генпрокуратури була не дуже добре спрацьованою: не завжди одна частина групи ділилася з іншою отриманим відео з камер спостерження, не вистачало координації роботи".

Чи буде публічний звіт?

Президент України Петро Порошенко на церемонії прощання з Павлом Шереметом

Ще торік у липні президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками міжнародного Комітету захисту журналістів (CPJ) і рідними Павла Шеремета заявив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом публічно відзвітувати про результати слідства. Однак відтоді ніяких публічних звітів про хід слідства не було. На думку медіаекспертки Інституту Масової Інформації Ірини Земляної, через брак інформації у суспільства може скластися враження, що "справа законсервована". В інтерв’ю DW експертка наголосила, що "розслідування вбивства Павла Шеремета є дуже важливим для українського суспільства і відсутність результату породжує недовіру до правоохоронних органів передусім у журналістів: вони просто припиняють повідомляти про порушення своїх прав".

Дивитись відео 03:13 Now live 03:13 хв Поділитись Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2gleq Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017)