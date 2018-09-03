 Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими

Через пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка" дозволяють лише екстрений виїзд з території окупованого Криму.

КПВВ Каланчак

КПВВ "Каланчак"

У середу, 12 вересня, у зв'язку з екологічною ситуацією внаслідок викидів з заводу "Кримський титан" на адміністративному кордоні з Кримом залишаються шостий день закритими пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка". 

Як повідомили DW у Державній прикордонній службі України, перетин адмінкордону з Кримом через вказані пункти пропуску дозволяється лише особам, які бажають залишити територію півострова через екологічну ситуацію. З 6 вересня "Каланчак" і "Чаплинку" з боку Криму перетнули 60 осіб.

Нагадаємо, 6 вересня Держприкордонслужба через екологічне лихо, спричинене викидами заводу "Кримський титан", припинила роботу контрольних пунктів в'їзду та виїзду "Каланчак" і "Чаплинка". Рішення про закриття ухвалено з метою збереження життя та здоров'я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінкордону та прямують через пункти пропуску, у зв'язку з небезпечною екологічною ситуацією.

В тимчасово закритих пунктах прикордонники продовжують нести службу, однак пропуск громадян і транспорту здійснюється лише в екстрених випадках та у разі крайньої потреби.

За даними прикордонників, протягом серпня пункт пропуску "Каланчак" було перетнуто 135 тисяч разів, а "Чаплинку" - 37 тисяч разів.

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Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018)

Ситуація на адмінкордоні

Нагадаємо, 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Дехто з мешканців міста повідомляв про висипи і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня "влада" анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу хімзаводу в Армянську.

Тим часом міністерство охорони здоров'я України повідомило, що концентрація шкідливих речовин на території Херсонської області не перевищує допустимого рівня. Зокрема, не виявлено перевищень допустимої концентрації оксиду азоту, оксиду сірки, сірководню, оксиду вуглецю. Загрози здоров'ю дітей і дорослих немає. 

10 вересня міністерство тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що моніторингова лабораторія поки що не виявила перевищення забруднювальних речовин у пробах повітря в населених пунктах Херсонської області поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом, де раніше стався хімічний викид на заводі "Кримський титан".

Утім, 11 вересня Державна екологічна інспекція України повідомила, що у Херсонській області в ґрунті в селі Першокостянтинівка і біля свердловини питної води в селі Преображенка встановлено перевищення сульфатів і хлоридів. 

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