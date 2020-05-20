 Два місяці боротьби з COVID-19 в Німеччині: перші підсумки науковців | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.05.2020

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Європа

Два місяці боротьби з COVID-19 в Німеччині: перші підсумки науковців

Серед ключових факторів стримування епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у ФРН німецькі експерти називають рішучі дії влади та лояльність населення до уряду.

Німеччина поступово скасовує карантинні обмеження, запроваджені через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2

Німеччина поступово скасовує карантинні обмеження, запроваджені через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2

Черга біля входу до фірмового магазину Apple на берлінському бульварі Курфюрстендамм - зразок нової коронавірусної реальності в Німеччині. Щоб потрапити всередину опівдні минулої суботи, треба було на вулиці відстояти чергу в 30-40 хвилин, дотримуючись передбаченої владою дистанції в два метри - для зручності на тротуарі зробили розмітку червоними лініями. Крім цього, потрібно було пояснити двом працівникам магазину мету свого візиту, після чого третій, прицілившись електронним термометром в лоб відвідувачеві, вимірював температуру і запрошував стати на червону лінію на асфальті.

Вже безпосередньо в магазині - обов'язкова дезінфекція рук під суворим наглядом охоронців і видача масок на вході всім тим, у кого їх немає. Торговою залою покупців водять зиґзаґами - так, щоб вони не наближатися до оточуючих ближче, ніж на два метри. Все це - не маркетинг, а лише ретельне виконання вимог влади. Оскільки ключовим фактором у стримуванні епідемії є обмеження контактів між людьми, тобто соціальне дистанціювання.

Лікарі: COVID-19 - це нова і підступна хвороба

У вівторок, 19 травня, на пресконференції в міністерстві освіти і наукових досліджень Німеччини представники трьох німецьких лікарень розповіли про перші підсумки роботи з пацієнтами, у яких діагностували захворювання, про яке пів року тому ще ніхто не знав, - COVID-19.

Палата в одній берлінських лікарень

Палата в одній берлінських лікарень

Як наголосив голова правління Університетської клініки Карла Густава Каруса в Дрездені професор Міхаель Альбрехт (Michael Albrecht), новий коронавірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, не має нічого спільного зі звичними застудами або грипом. У найгіршому випадку нова вірусна інфекція може вражати не тільки легені, але й інші внутрішні органи пацієнта, викликаючи важкі імунологічні реакції, а також вражаючи центральну нервову систему.

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У зв'язку з цим проблема нестачі апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), яка останнім часом набула широкого розголосу, - це лише один аспект терапії пацієнтів з COVID-19. За словами Альбрехта, у відділенні інтенсивної терапії Університетської клініки в Дрездені перебувають на даний момент 30 пацієнтів з діагнозом COVID-19 - хворобою, яку він назвав комплексною і незвичною.

Своєю чергою, професорка Бланш Шваппах-Піґнатаро (Blanche Schwappach-Pignataro) з Університетської клініки Гамбурга (UKE) повідомила, що за результатами розтину 140 померлих з COVID-19 пацієнтів в Гамбурзі з'ясувалося, що у багатьох з них були виявлені тромбози в ниркових венах, що може слугувати ще одним свідченням того, що коронавірус вражає не тільки легені, але й інші внутрішні органи.

Розвиток пандемії в Німеччині зупинили рішучі дії влади

У дослідженні групи німецьких науковців, опублікованому 15 травня в науковому журналі Science, за допомогою математичних моделей довели, що поширення коронавірусної інфекції в Німеччині вдалося зупинити завдяки швидким і рішучим діям влади щодо обмеження суспільного життя, скасування масових заходів і заборони контактів між людьми. Причому саме останній, найрадикальніший крок найбільше посприяв стримуванню спалаху інфекції в Німеччині.

Учасникам цієї демонстрації в Штутгарті набридли обмеження, вони вимагають скасування локдауну

Учасникам цієї демонстрації в Штутгарті набридли обмеження, вони вимагають скасування локдауну

Одна із авторів дослідження - Віола Пріземанн (Viola Priesemann), керівниця дослідницької групи в Інституті імені Макса Планка (Max-Planck-Institut) в Геттінгені. В інтерв'ю DW вона каже, що жодних протиріч між інтересами охорони здоров'я, з одного боку, та економічним життям - з іншого, немає. "Це дуже важливий момент, який нерідко трактують неправильно - і бізнес, і система охорони здоров'я страждають від зростання числа інфікованих, - констатує вона. - Чим менше хворих, тим нижчим є ризик карантину для компаній і тим вищою є готовність до інвестицій".

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Науковиця вважає, що якщо страх та недовіра громадян до відвідування громадських місць (наприклад, магазинів і ресторанів) збережуться на довгий час, то це може завдати більше шкоди економіці в довгостроковій перспективі, ніж короткий, але жорсткий локдаун з подальшим тотальним контролем за поширенням інфекції. "Чим менше нових випадків інфікування, тим простіше контролювати і стримувати спалах інфекції", - пояснює Пріземанн. При цьому вона належить до тих фахівців, які вважають нещодавнє рішення влади щодо послаблення карантинних заходів в Німеччині передчасним.

Інфекціоніст: Лояльність громадян - дуже важливий фактор

Професор медицини Гельмут Ган (Helmut Hahn), який очолює Російсько-німецький медичний Форум імені Роберта Коха і Іллі Мечникова, вважає, що в успіху Німеччини у боротьбі з пандемією чималу роль відіграло лояльне ставлення населення до влади, адже більшість громадян виконували вимоги уряду.

"Зважаючи на історію і традиції, німці звикли виконувати розпорядження уряду, - зазначає Ган. - Наш уряд обраний демократично, тому ми вважаємо, що він діє в інтересах всього суспільства".

За словами професора, досвід Німеччини, Австрії та Чехії в боротьбі з пандемією може слугувати зразком для наслідування. Досить тільки порівняти показники смертності, щоб зрозуміти, що методи урядів цих трьох країн виявилися більш ефективними в боротьбі з пандемією. Як негативні приклади Ган називає Великобританію, Італію та Швецію.

"Уряди Німеччини та Австрії зробили вибір на користь захисту життя окремих людей - і були готові не тільки пожертвувати на це великі суми грошей, а й ризикнути економічними інтересами", - додає професор Ган. Але від прямих порівнянь з країнами, що лідирують у світовому списку поширення коронавірусу, інфекціоніст ухиляється: "Це питання індивідуального вибору, і кожна країна вирішує самостійно".

  • Смачна вечеря в тепличних умовах Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Смачна вечеря в тепличних умовах

    Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

  • З думками про море Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    З думками про море

    Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

  • Нові реалії перукарень Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Нові реалії перукарень

    Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

  • Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка! Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У Gaga Café прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

    Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

  • Сказати так перед 30 машинами Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального так. Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Сказати "так" перед 30 машинами

    Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

  • Цілковита тиша, попри бурхливі оплески Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Цілковита тиша, попри бурхливі оплески

    Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

  • Чорні острівці в офісі Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Чорні острівці в офісі

    Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

  • Соціальне дистанціювання на пероні У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Соціальне дистанціювання на пероні

    У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

  • Односторонній рух також для пішоходів Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Односторонній рух також для пішоходів

    Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

  • Життя у пляшці У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Життя у пляшці

    У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

  • Дверна ручка: перезавантаження Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Дверна ручка: перезавантаження

    Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

  • Третій зайвий Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Третій зайвий

    Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Автор: Штефані Геппнер


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Докладно

Німеччина поступово скасовує карантинні обмеження, запроваджені через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2

Два місяці боротьби з COVID у ФРН: перші підсумки науковців

Епідемію кооронавірусної хвороби в Німеччині стримали дії влди та лояльність населення до уряду, вважають експерти.  

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