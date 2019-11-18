 ДБР спрямувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

ДБР спрямувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

ДБР надіслало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку. Йдеться про підозру щодо впливу на конкурс до Вищої ради правосуддя.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 18 листопада, оприлюднили спрямований до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петрові Порошенку, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Йдеться про повідомлення у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

Як зазначається у повідомленні ДБР, Порошенка підозрюють "у вчиненні кримінальних злочинів", а саме діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та зловживанні владою або службовим становищем.

Окрім цього, зазначено в інформації, слідчі бюро спрямували до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який нині є народним депутатом.

Нагадаємо, що ексглава держави Петро Порошенко фігурує одразу у кількох справах. Нещодавно стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість. Розслідування у НАБУ проводять за рішенням Вищого антикорупційного суду. Водночас Держбюро розслідувань з'ясовує подробиці 12 справ щодо колишнього президента. Вони стосуються інциденту у Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, ймовірного неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо. 

 

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