ДБР спрямувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 18 листопада, оприлюднили спрямований до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петрові Порошенку, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Йдеться про повідомлення у рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

Як зазначається у повідомленні ДБР, Порошенка підозрюють "у вчиненні кримінальних злочинів", а саме діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та зловживанні владою або службовим становищем.

Окрім цього, зазначено в інформації, слідчі бюро спрямували до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який нині є народним депутатом.

Нагадаємо, що ексглава держави Петро Порошенко фігурує одразу у кількох справах. Нещодавно стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість. Розслідування у НАБУ проводять за рішенням Вищого антикорупційного суду. Водночас Держбюро розслідувань з'ясовує подробиці 12 справ щодо колишнього президента. Вони стосуються інциденту у Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, ймовірного неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо.