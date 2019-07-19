ДБР розслідує заяви про вивезення судді до Молдови

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови, повідомляє прес-служба ДБУ у п'ятницю, 19 липня.
Підставою реєстрації кримінального провадження стала інформація, оприлюднена у ЗМІ. "За поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - зазначають у ДБР. Наразі слідчі проводять досудове розслідування та перевіряють оприлюднені факти.
Кримінальне провадження відкрили за двома статтями - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) та незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу).
Як зазначає агентство "Українськi Новини", ексначальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов заявляв ЗМІ про організацію охороною колишнього президента Петра Порошенка втечі обвинуваченого в корупції екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Молдови. Як повідомлялося, Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку. Україна направила документи для його екстрадиції. Чаус підозрюється в хабарництві й незаконному перетині кордону. Молдова обіцяла сприяти його екстрадиції до України.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Рефат Чубаров, "Сила і честь"
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Андрій Парубій, "Європейська солідарність"
Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Валентин Наливайченко, "Батьківщина"
Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Сергій Тарута, "Батьківщина"
Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"
Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"
Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"
Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Олена Сотник, "Сила і честь"
Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"
Автор: Максим Сидоржевський