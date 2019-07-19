ДБР розслідує заяви про вивезення судді до Молдови

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови, повідомляє прес-служба ДБУ у п'ятницю, 19 липня.

Підставою реєстрації кримінального провадження стала інформація, оприлюднена у ЗМІ. "За поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - зазначають у ДБР. Наразі слідчі проводять досудове розслідування та перевіряють оприлюднені факти.

Кримінальне провадження відкрили за двома статтями - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) та незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу).

Як зазначає агентство "Українськi Новини", ексначальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов заявляв ЗМІ про організацію охороною колишнього президента Петра Порошенка втечі обвинуваченого в корупції екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Молдови. Як повідомлялося, Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку. Україна направила документи для його екстрадиції. Чаус підозрюється в хабарництві й незаконному перетині кордону. Молдова обіцяла сприяти його екстрадиції до України.