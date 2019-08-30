 ДБР проводить обшуки в офісі ″Суспільного″ у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

ДБР проводить обшуки в офісі "Суспільного" у Києві

Обшуки проводяться щодо можливих протиправних дій службових осіб "НСТУ", зокрема, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

В офісі Національної суспільної телерадіокомпанії України проходять обшуки

В офісі "Національної суспільної телерадіокомпанії України" проходять обшуки

Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить санкціоновані обшуки у приміщенні "Національної суспільної телерадіокомпанії України". Про це ДБР повідомило вранці у п'ятницю, 30 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб "НСТУ", повідомили в бюро. Зокрема, йдеться про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

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В бюро наголосили, що обшуки проводяться з дотриманням всіх вимог Кримінального процесуального кодексу України та жодним чином не перешкоджають роботі телерадіокомпанії.

В "Суспільному" підтвердили проведення обшуків. Там також повідомили, що близько сьомої ранку з обшуком прийшли й у помешкання голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, і в оселі кількох інших працівників мовника. "Наразі нам невідомі підстави для таких слідчих дій", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Водночас відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимир Проценко повідомив, що люди, які прийшли в офіс, не представилися та не пред'явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій, передає видання "Громадське". За його словами, люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи.

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