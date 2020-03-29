 ДБР порушило справу на депутата, який опублікував відео про брата Єрмака - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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ДБР порушило справу на депутата, який опублікував відео про брата Єрмака - ЗМІ

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу на Гео Лероса, який опублікував відео з братом керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денисом. Справу порушили за чотирма статтями.

ДБР відкрило справу на народного депутата, що опублікував відео про брата Єрмака

ДБР відкрило справу на народного депутата, що опублікував відео про брата Єрмака

Державне бюро розслідувань (ДБР) України відкрило кримінальну справу на народного депутата Гео Лероса, який напередодні опублікував відео з братом керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денисом. Про це у понеділок, 30 березня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України", - розповіли агенції в Бюро.

Тим часом офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України:

частина 2 статті 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

частина 2 статті 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища,

частина 2 статті 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,

частина 1 статті 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

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Нагадаємо, цього ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади.

У САП повідомили, що до них надійшло звернення народного депутата України від "Слуги народу" Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації (ОДА) та директора державного підприємства.

Напередодні Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні, жовтні 2019 року.

Після цього Андрій Єрмак заявив, що що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

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