 ДБР поки не отримувало звернень щодо заяв нардепа Деркача - Труба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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ДБР поки не отримувало звернень щодо заяв нардепа Деркача - Труба

У ДБР поки немає звернень щодо заяв українського нардепа Андрія Деркача стосовно посольства США й НАБУ, заявив директор ДБР Роман Труба.

Директор ДБР Роман Труба

Директор ДБР Роман Труба (архівне фото)

До Державного бюро розслідувань (ДБР) поки що не надходили звернення, щоб дати оцінку заявам народного депутата України Андрія Деркача щодо "впливу посольства США" на правоохоронні органи України. Про це в середу, 9 жовтня, заявив директор ДБР Роман Труба під час пресконференції у Києві, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Кожен керівник правоохоронного органу, і я особисто, маю позицію, що ми повинні говорити фактами. Не було звернень до ДБР із тим, щоб дати оцінку тому чи іншому факту, який ви щойно озвучили. Тому, на жаль, я не можу надати повну відповідь на ваше запитання", - сказав Труба журналістам на брифінгу, цитує агентство.

Раніше цього ж дня нардеп Деркач оприлюднив документи, отримані, за його словами, від журналістів-розслідувачів, серед яких, як стверджується, листування між працівниками НАБУ та представниками дипмісій іноземних держав. Зокрема, він оприлюднив листа, в якому працівниця НАБУ начебто отримала вказівку від працівниці посольства США надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського

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Деркач заявив, що з 14 липня 2017 року з електронної скриньки працівниці НАБУ Поліни Чиж регулярно пересилалися працівниці посольства США Ганні Ємельяновій переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ. 

Посольство США в Україні та НАБУ ще не поширили свою відповідь на заяви Деркача. DW звернулася до НАБУ з проханням прокоментувати оприлюднену українським політиком інформацію. 

Заява до ДБР

На своїй сторінці у соцмережі Facebook депутат Деркач оприлюднив датовану 9 жовтня заяву на ім'я директора ДБР Романа Труби. В цій заяві Деркач просить протягом 24 годин внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за підозрою вчинення співробітниками НАБУ Поліною Чиж і першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою кримінальних правопорушень. На думку Деркача, йдеться про такі правопорушення, як держзрада, шпигунство, зловживання владою та перевищення службових повноважень.

Під час пресконференції Деркач запевнив, що вже передав ці документи до ДБР та Генеральної прокуратури України (ГПУ). Парламентар також заявив, що ініціював створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і подав до суду клопотання про відновлення розслідування щодо "втручання у вибори в США шляхом розголошення досудового слідства".

Burisma Group 

Народний депутат оприлюднив також суми коштів, які начебто було перераховано представникам Burisma Group, де згадується і Хантер Байден - син ексвіцепрезидента США Джо Байдена. На пресконференції Деркач оприлюднив документи, в яких, за його словами, описано механізм отримання грошей за лобістську діяльність. 

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