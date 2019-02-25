ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді

Державне бюро розслідувань України у середу, 24 червня, повідомило про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом ексміністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву у вчиненні державної зради.

Згідно з висновками досудового слідства, йдеться про дії, вчинені між 2012 і 2014 роками. "А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

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У ДБР уточнили, що підозрювані з 2012 по 2014 роки "здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України".

Воно полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни місця дислокації. Зокрема, такі дії вчинялися на території Автономної республіки Крим, "що в подальшому призвело до анексії півострову".

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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