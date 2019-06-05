 ДБР повідомило деталі вбивства хлопчика в Переяславі-Хмельницькому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

ДБР повідомило деталі вбивства хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

П'ятирічний Кирило Тлявов загинув у травні внаслідок рикошету кулі від каменю. Поліцейському, який здійснив постріл, оголошено підозру у вбивстві з необережності.

Дитина загинула внаслідок рикошету кулі від каменю

Дитина загинула внаслідок рикошету кулі від каменю

Інспектору поліції, який здійснив постріл, від якого згодом загинув п'ятирічний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому, повідомлено про підозру у вбивстві з необережності. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передає агенція "Інтерфакс". "Сьогодні інспектору поліції оголосили підозру у вбивстві, скоєному знеобережності", - сказав він. Окрім того, поліцейському повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві.

Ще одному поліцейському повідомлено остаточну підозру в хуліганстві і незаконному поводженні зі зброєю. Таку саму підозру повідомлено ще двом особам, які проходять по цій справі, - неповнолітньому і цивільній особі. 

За словами директора ДБР, зброю, з якої було здійснено постріл, який спричинив смерть дитини, не знайдено. Однак Роман Труба наголосив, що відсутність зброї не вплине на притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Труба також розповів, що хлопчика було вбито внаслідок рикошету кулі від каменю. "Куля пролетіла 50 метрів і потрапила в камінь, при цьому зрикошетила і ще пролетіла 30 метрів і влучила в голову хлопчика", - сказав він.

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Кваліфікація дій поліцейських, причетних до загибелі дитини в Переяславі-Хмельницькому, може змінюватися, припустив директор ДБР Роман Труба. Він також пообіцяв нікого не прикривати. (05.06.2019)

Суд заарештував на 60 діб підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця. Вони заперечують, що застрелили дитину. (04.06.2019)

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. Внаслідок стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчику, який у цей час перебував неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння. Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували. Утім, отримане поранення виявилося вкрай тяжким і дитина померла.

20 жовтня Голосіївський районний суд Києва продовжив до 25 листопада арешт трьох підозрюваних у причетності до вбивства хлопчика і призначив повторні експертизи.

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