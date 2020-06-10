 ДБР знову викликає Петра Порошенка на допит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ДБР знову викликає Петра Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань знову викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит заплановано на 30 червня.

ДБР знову викликає на допит експрезидента України Петра Порошенка

ДБР знову викликає на допит експрезидента України Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань України у середу, 24 червня, повідомило, що викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10 годину 00 хвилин 30 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій  у кримінальному провадженні № 62019000000000753", - повідомляє пресслужба ДБР. Наразі Порошенко не прокоментував новий виклик на допит в ДБР.

Читайте також: Суд обере запобіжний захід Петру Порошенку 1 липня

Як повідомлялося, в кінці травня 2019 року ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявляв, що ДБР розпочало розслідування нібито за фактом захоплення Порошенком державної влади і невиконання рішення суду під час призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Портнов опублікував копію відповіді ДБР на його ім'я від 28 травня. У ній повідомлялося, що за результатами розгляду звернення Портнова ДБР внесло  до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 "відомості за №№62019000000000753, 62019000000000754 про вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 382 КК України".

У тексті кримінального провадження №62019000000000753 йдеться, що Портнов відправив заяву про можливе вчинення Порошенком та іншими особами "захоплення державної влади, що проявилося в неправомірному впливі на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя, в період березня-травня 2019 року".

Читайте також: Найгучніші кримінальні справи проти Петра Порошенка 

Дивитись відео 07:14

Порошенко в Мюнхені: про виступ Зеленського, реакцію Путіна, санкції проти РФ і допити в ДБР (15.02.2020)

DW.COM

Порошенко прийшов у ДБР на допит у справі про державну зраду

Експрезидент України Петро Порошенко з'явився у Державне бюро розслідувань на допит про можливу державну зраду при підписанні мінських домовленостей. (24.01.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew Petro Poroschenko

У ДБР стверджують, що Порошенко відмовився отримати підозру 10.06.2020

У ГПУ повідомляють, що відносно Порошенка вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ukraine, Kiew: Petro Poroshenko

Порошенко прийшов на допит у ДБР 10.06.2020

Петро Порошенко прийшов на допит в ДБР у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон. У ДБР повідомили, що вручили йому підозру. Утім, у Порошенка заявили, що підозра стосується іншої справи.

Ukraine, Kiew: Petro Poroshenko

Проти Порошенка готують дві справи за хуліганство - адвокат 10.06.2020

За словами адвоката, експрезиденту Петру Порошенку готують справи за хуліганство, "вчинене з особливим цинізмом і зневагою до суспільства".

Реклама

Докладно

Велике будівництво від Укравтодору

"Велике будівництво" доріг чи величезний прожект?

"Велике будівництво" доріг в Україні ризикує стати "чорною міткою" для президента Зеленського, кажуть експерти.  

Реалізація Великого будівництва в Україні

"Велике будівництво": чи матиме Україна якісні дороги?

В Україні хочуть скоро відремонтувати зношені автошляхи та побудувати нові.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  