ДБР знову викликає Петра Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань України у середу, 24 червня, повідомило, що викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний Порошенко П.О. викликається на 10 годину 00 хвилин 30 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753", - повідомляє пресслужба ДБР. Наразі Порошенко не прокоментував новий виклик на допит в ДБР.

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Як повідомлялося, в кінці травня 2019 року ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявляв, що ДБР розпочало розслідування нібито за фактом захоплення Порошенком державної влади і невиконання рішення суду під час призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Портнов опублікував копію відповіді ДБР на його ім'я від 28 травня. У ній повідомлялося, що за результатами розгляду звернення Портнова ДБР внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 "відомості за №№62019000000000753, 62019000000000754 про вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 382 КК України".

У тексті кримінального провадження №62019000000000753 йдеться, що Портнов відправив заяву про можливе вчинення Порошенком та іншими особами "захоплення державної влади, що проявилося в неправомірному впливі на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя, в період березня-травня 2019 року".

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