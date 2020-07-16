ДБР заявляє, що попередило замовне вбивство заступника мера Черкас

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило у четвер, 16 липня, про затримання депутата Черкаської міської ради. Як стверджує бюро, він замовив вбивство заступника мера Черкас.

"Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас", - йдеться у повідомленні ДБР.

Згідно з інформацією бюро, підозрюваний депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток.

"У ході спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей в якості оплати за злочин затримали його організатора у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли у ДБР.

Тепер вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства і його замовлення, а також обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кажуть у ДБР.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Раніше цього дня мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у соцмережі Facebook про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. За його словами, він нібито зник ввечері 15 липня і не виходив на зв'язок.

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