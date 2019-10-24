 ДБР виявила приховані відеокамери в елітному спортклубі в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

ДБР виявила приховані відеокамери в елітному спортклубі в Києві

Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" слідчі виявили приховані відеокамери в роздягальнях спортклубу. Заклад пов'язують з експрезидентом України Петром Порошенком та Ігорем Кононенком.

Камери відеоспостереження

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за підсумками обшуків у спортивному клубі "5 елемент", під час яких було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації в роздягальнях спортклубу. Про початок кримінального провадження щодо спортклубу пресслужба ДБР повідомила в суботу, 21 грудня.

"Під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що в них вмонтовані лінзи відеокамер і вони підключені до мережного кабелю. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину", - зазначається в повідомленні бюро.

Обшуки в спортклубі "5 елемент" відбулися 20 грудня.

Водночас речниця ДБР Анжеліка Іванова уточнила, що слідчі дії проходять у рамках розслідування кримінальних проваджень, де згадується п'ятий президент України Петро Порошенко. Йдеться зокрема про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському" та можливе зникнення матеріалів із ситуативної кімнати в Офісі президента, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За даними інформагенції "Українські новини", кінцевими бенефіціарами спортклубу "5 елемент" є Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

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