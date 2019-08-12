ДБР викликає Петра Порошенка на допит 3 вересня

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит 3 вересня п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, повідомила речниця Держбюро Анжеліка Іванова, інформує агенція "Інтерфакс-Україна" у четвер, 22 серпня.

"Можу лише підтвердити, що Порошенка викликають на допит 3 вересня", - сказала вона. Речниця зазначила, що не має дозволу на розголошення часу допиту, а також кримінального провадження, в рамках якого планується проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 25 липня співробітники ДБР допитали експрезидента України як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському". 13 липня Порошенка знову допитали у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Після цього директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання з застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". Згодом суд дозволив допит експрезидента із застосуванням поліграфа.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про закиди, які стосуються держзради, панамських офшорів та розкрадання в армії.