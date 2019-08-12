 ДБР викликає Петра Порошенка на допит 3 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

ДБР викликає Петра Порошенка на допит 3 вересня

Державне бюро розслідувань викликає експрезидента України Петра Порошенка на допит на 3 вересня.

ДБР знову викликає на допит Петра Порошенка

ДБР знову викликає на допит Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит 3 вересня п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, повідомила речниця Держбюро Анжеліка Іванова, інформує агенція "Інтерфакс-Україна" у четвер, 22 серпня.

"Можу лише підтвердити, що Порошенка викликають на допит 3 вересня", - сказала вона. Речниця зазначила, що не має дозволу на розголошення часу допиту, а також кримінального провадження, в рамках якого планується проведення слідчих дій.

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Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. Експрезиденту України закидають ухиляння від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий". (12.08.2019)

Слідчі ДБР перевіряють інформацію про можливу організацію незаконного переправлення через державний кордон України людей під час поїздки експрезидента Петра Порошенка на Мальдіви. Справу ініціював Андрій Портнов. (06.08.2019)

Нагадаємо, 25 липня співробітники ДБР допитали експрезидента України як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському". 13 липня Порошенка знову допитали у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий". Після цього директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання з застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". Згодом суд дозволив допит експрезидента із застосуванням поліграфа.

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про закиди, які стосуються держзради, панамських офшорів та розкрадання в армії.

 

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