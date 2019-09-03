ДБР викликає депутатку ВР Софію Федину для вручення повідомлення про підозру

Державне бюро розслідувань викликає депутатку Верховної Ради України Софію Федину, яка представляє в парламенті фракцію "Євросолідарність", для вручення повідомлення про підозру 6 лютого. Про це йдеться в оприлюдненому в середу, 5 лютого, повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що 3 лютого за дорученням генерального прокурора слідчі ДБР викликали Федину для проведення процесуальної дії - вручення 6 лютого письмового повідомлення про підозру.

Повістка про виклик спрямована за адресою її реєстрації, фактичного проживання і за місцем роботи. Згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу, Федина вважається належним чином поінформованою. Утім, для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик, ДБР додатково опублікував офіційну інформацію на сайті Офісу генпрокурора.

26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, провела онлайн-трансляцію на відеплатформі YouTube і в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювала погрози, адресовані президенту Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого.

1 листопада тоді ще Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського. Попередня кваліфікація - частина 1 статті 346 Кримінального кодексу (погроза вбивством щодо президента України), нагадує інформагенція "Українськi Новини".