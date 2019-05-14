Дату інавгурації Зеленського Рада визначить не раніше 16 травня

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента на плановому засіданні 15 травня. Про це у вівторок, 14 травня, повідомив виконувач обов'язків голови комітету Павло Пинзеник.

"Я пропонуватиму комітету провести чергове засідання комітету завтра, в середу, як це передбачено за планом нашої роботи. Доти, я сподіваюся, нам надійдуть останні дві постанови, які зареєстровано. Сподіваюся, що станом на завтра вони будуть останніми. Й ми зможемо розглянути їх усі й дати висновок", - сказав Пинзеник журналістам у кулуарах парламенту.

За його словами, регламентний комітет розглядає законопроекти та проекти постанов щодо їх відповідності вимогам регламенту під час їх оформлення та реєстрації. При цьому комітет не може рекомендувати парламенту підтримати будь-який із проектів постанов, уточнив Пинзеник. Засідання регламентного комітету в середу, 15 травня, призначено на другу половину дня, отже, Верховна Рада зможе розглянути ці проекти постанов не раніше ніж у четвер, 16 травня.

Загалом народні депутати зареєстрували сім проектів постанов про проведення інавгурації президента України, проте згодом один з проектів було відкликано.

Тим часом вранці 14 травня біля будівлі Верховної Ради України зібралися близько 150 людей, які вимагають призначення дати інавгурації президента на 19 травня - саме на цю дату закликав призначити інавгурацію новообраний президент України Володимир Зеленський. Мітингувальники розташувалися на площі Конституції біля будівлі парламенту, рух не перекрито. Активісти також вимагають повернення в Україну колишнього президента Грузії, голови політичної партії "Рух Нових сил" Михеїла Саакашвілі та прийняття нового закону про вибори.