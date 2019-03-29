Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Даріуш Росаті

Даріуш Росаті – польський економіст, політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Даріуш Росаті". Даріуш Росаті уже двічі обирався до Європарламенту і є співголовою парламентського комітету асоціації Україна-ЄС. З 1995 до 1997 року Даріуш Росаті обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів 29.03.2019

В Україні розпочинає роботу місія Європарламенту за спостереженням за виборами президента. За дотриманням демократичних стандартів слідкуватимуть шість євродепутатів.
Боротьба з корупцією в Україні: Євросоюз втрачає терпіння

Боротьба з корупцією в Україні: Євросоюз втрачає терпіння 23.03.2018

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко.
Євродепутат: Відмова Лукашенка приїхати на саміт - маленька катастрофа

Євродепутат: Відмова Лукашенка приїхати на саміт - "маленька катастрофа" 21.11.2017

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає відмову білоруського президента Лукашенка прибути на саміт "Східного партнерства" - "маленькою катастрофою відносин ЄС-Білорусь".
Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо

Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо 17.11.2017

Перед самітом Східного партнерства у Брюсселі Європарламент закликав створити трастові фонди інвестицій для України, Грузії та Молдови. Депутат Даріуш Росаті про деталі та перспективи цієї ідеї.

Європарламент: Східне партнерство плюс для України в обмін на реформи

Європарламент: Східне партнерство "плюс" для України в обмін на реформи 15.11.2017

Європарламентарі ухвалили резолюцію до саміту Східного партнерства, який пройде 24 листопада в Брюсселі. Головний принцип: ЄС варто зосередити свої ресурси на тих країнах, які роблять більше на європейському шляху.
На саміті Східного партнерства обговорять гібридні загрози та права людини

На саміті "Східного партнерства" обговорять гібридні загрози та права людини 01.11.2017

Парламентська асамблея "Євронест" підготувала пропозиції до порядку денного саміту "Східного партнерства" в Брюсселі, який має відбутися 24 листопада.
Євродепутат: Росіяни не оплачуватимуть те, що зруйнували на Донбасі

Євродепутат: Росіяни не оплачуватимуть те, що зруйнували на Донбасі 12.07.2017

Постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер відвідав Дніпро та Донбас. В інтерв'ю DW він розповів, які зміни там побачив та яким є найкращий спосіб позбутися кліше щодо України.
Лінас Лінкявічус: Час не на боці України

Лінас Лінкявічус: "Час не на боці України" 02.05.2017

Уряд України майже щомісяця звітує перед європейськими партнерами про успіхи реформ. Проте в самому українському суспільстві чимало скепсису. А що говорять у Брюсселі про українські реформи. Репортаж DW.
Безвізовий режим з ЄС можуть відібрати, якщо буде реванш корупції

Безвізовий режим з ЄС можуть відібрати, якщо буде реванш корупції 06.04.2017

У день голосування за надання безвізового режиму для України євродепутати розповіли DW, як вони оцінюють реформи в Україні, які Києву необхідно було здійснити для отримання "безвізу", і що буде, якщо реформи загальмують.