Даріуш Росаті

Безвізовий режим з ЄС можуть відібрати, якщо буде реванш корупції

У день голосування за надання безвізового режиму для України євродепутати розповіли DW, як вони оцінюють реформи в Україні, які Києву необхідно було здійснити для отримання "безвізу", і що буде, якщо реформи загальмують.