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Даріуш Росаті – польський економіст, політик.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Даріуш Росаті". Даріуш Росаті уже двічі обирався до Європарламенту і є співголовою парламентського комітету асоціації Україна-ЄС. З 1995 до 1997 року Даріуш Росаті обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.