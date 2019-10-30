Данія схвалила "Північний потік-2"

Данія схвалила будівництво другого газопроводу дном Балтійського моря. У середу, 30 жовтня, міністерство з проблем клімату та енергетики в Копенгагені затвердило проєкт "Північного потоку-2", одна з ділянок якого пролягатиме в данських територіальних водах. Глава відомства заявив, що деталі рішення повідомлять згодом.

Реалізація проекту Nord Stream 2 затягувалася через Данію

Газогоном "Північний потік-2" планується поставляти російський газ до Європи. Його будівництво, за планами "Газпрому", мало завершитися до кінця 2019 року, проте реалізація проєкту затягувалась через відсутність дозволу влади в Копенгагені на прокладення газопроводу у територіальних води королівства. У разі відмови "Газпром" міг би прокласти трубу іншим маршрутом, проте це призвело б до збільшення строків і подорожчання будівництва.

Проект Nord Stream 2 реалізується низкою російських і європейських компаній, труба повинна бути прокладена Балтійським морем паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Більшість країн, у територіальних водах яких проходитме "Північний потік-2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина), раніше вже надали дозволи на його прокладення. Данія була останньою країною, яка повинна була схвалити будівництво для своєчасного завершення проєкту.

Загальна протяжність газопроводу "Північний потік-2" складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах проходять 58.