 Данія не може назвати терміни рішення щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Данія не може назвати терміни рішення щодо "Північного потоку-2"

У Данському енергетичному агентстві аналізують підсумки публічних консультацій в країнах регіону про вплив "Північного потоку-2" на екологію. В агентстві не змогли відповісти DW, скільки часу займе цей аналіз.

Будівництво газогону Північний потік-2

Будівництво газогону "Північний потік-2"

У Данії поки не можуть назвати терміни ухвалення рішення щодо заявок компанії Nord Stream 2 AG про прокладання газопроводу "Північний потік-2" на ділянці, що проходить через її виняткову зону. Наразі Данське енергетичне агентство (DEA) вивчає ці заяви, а також підсумки консультацій в Данії та сусідніх державах про можливий вплив нового трубопроводу на навколишнє середовище в транскордонному контексті в рамках Конвенції Еспо, повідомила пресслужба DEA у відповідь на запит DW у п'ятницю, 27 вересня.

"Наразі неможливо сказати, скільки часу займе цей процес. Це залежить, серед іншого, від результатів можливих подальших консультацій з іншими країнами в контексті Конвенції Еспо", - пояснили в пресслужбі.

Конвенція Еспо або Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті, прийнята в 1991 році, закріплює зобов'язання сторін щодо оцінки впливу на довкілля на ранніх стадіях планування. Вона також містить загальні зобов'язання держав повідомляти та консультуватися одна з одною при розгляді всіх великих проєктів, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки національних кордонів.

Турбота про екологію

У Данському енергетичному агентстві повідомили, що попросили компанію Nord Stream 2 AG представити оцінку ОВНС при прокладанні ділянки "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнхольм і додати до оцінки заявку на будівництво в цьому районі. Як пояснили в агентстві, це прохання було викликане тим, що DEA зобов'язана подбати, щоб дозвіл на будівництво було видано на найоптимальніший маршрут щодо безпеки і охорони навколишнього середовища.

"На даний момент видається, що південно-східний маршрут по континентальному шельфу (Данії. - Ред.) - більш відповідний, ніж північно-західний, враховуючи цілий ряд параметрів у сфері екології та безпеки, таких як вплив на судноплавство і заповідні зони", - зазначається у відповіді пресслужби DEA на запит DW.

У документі йдеться, що 28 червня компанія Nordstream 2 AG відкликала початкову заявку, подану у 2017 році, про прокладання "Північного потоку-2" через територіальні води країни на південь від Борнхольма. Зараз DEA розглядає дві інші заявки Nodstream 2 AG, і даний процес буде завершений, як тільки буде проведена оцінка впливу на навколишнє середовище, а також аспектів, пов'язаних з безпекою.

Коментар Nord Stream 2 AG

DW.COM

До Енергетичного агентства Данії надійшов офіційний лист від компанії Nord Stream 2 про відмову від прокладання газогону "Північний потік-2" в територіальних водах Данії. (28.06.2019)

Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на вісім місяців, а компанія Nord Stream 2 - зазнати значних фінансових збитків, через проблеми з дозволами в Данії, повідомляє Reuters. (08.08.2019)

Тим часом в компанії Nord Stream 2 AG у відповідь на запит DW про ситуацію з прокладанням "Північного потоку-2" повідомили, що з двох заявок, поданих компанією в Данії, одна вже розглянута. Розгляд показав, що "всі технічні й екологічні умови виконані та дозвіл на прокладання газопроводу на запрошеній ділянці може бути видано на підставі Конвенції ООН з морського права". Що стосується другої заявки, то процес її розгляду перебуває на просунутій стадії, зазначили в Nord Stream 2 AG.

У відповіді компанії також йдеться, що в рамках будівництва газопроводу труби вже прокладені впродовж понад двох тисяч кілометрів. Як зазначається в повідомленні, наразі будівельні роботи здійснюються у шведських водах, а будівництво приймальних станцій газопроводу в Німеччині і Росії наближається до завершення.

Дивитись відео 02:58

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