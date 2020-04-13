 Данія знімає перші карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данія знімає перші карантинні обмеження

Цього тижня у країні запрацюють дитячі садочки та школи. Уряд планує додаткові пом'якшення обмежень під час першої фази, однак поки не розкриває конкретні плани.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

Данія планує послаблення запроваджених через епідемію коронавірусу карантинних заходів. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомила прем'єрка країни Метте Фредеріксен. За її словами, перша фаза пом'якшення обмежень можлива завдяки ефективності боротьби із захворюванням. Запланований перелік пом'якшень під час першої фази розширять, додала Фредеріксен. 

Утім, конкретні заходи щодо пом'якшення карантину, окрім уже відомих, прем'єрка не повідомила, оскільки ввечері вівторка відбудеться їхнє обговорення з фракціями в парламенті. Заплановано, що у країні вже з 15 квітня в половині населених пунктів почнуть працювати дитячі садочки та школи для учнів до п'ятого класу.

Уряд країни критикували за те, що він не планував поки зняття заборони на роботу малого бізнесу, - кафе, ресторанів, крамниць та перукарень. "Наша робота як уряду - не піклуватися про інтереси певних груп, але знайти збалансоване рішення, яке буде хорошим для системи охорони здоров'я та забезпечить покращення умов у сфері зайнятості", - наголосила Фредеріксен, цитує агенція Reuters. Саме це, за її словами, і враховуватимуть при визначенні обмежень, які пом'якшать під час першої фази. 

Раніше цього тижня уряд країни оголосив, що поступово планується повернути надання медичної допомоги тим пацієнтам, в яких немає COVID-19. Втім, за словами прем'єрки, до винайдення вакцини проти коронавірусу країна житиме з певними обмеженнями. "Однак ми маємо повернутися до точки, коли ми знову зможемо обійматися та збиратися на сімейні свята", - сказала вона.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 14 квітня в Данії зафіксовано 6691 випадок зараження коронавірусом, померли від хвороби 299 осіб.

Дивитись відео 07:50

Забуті на карантині: хто подбає про самотніх з груп ризику (07.04.2020)

DW.COM

Apple і Google створять додаток для відстеження інфікованих коронавірусом

Два технологічних велетні працюють над розробкою технології, яка дозволить виявляти контакти заражених коронавірусом осіб та інформувати їх про ризики інфікування. (11.04.2020)  

Також за темою

Madrid Spanien Menschen gehen wieder zur Arbeit Maßnahmen gelockert

В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства 13.04.2020

Попри масштабний локдаун іспанський уряд дозволив почати роботу деяким будівельним та виробничим фірмам. Поліцейські роздають людям на вулицях захисні маски.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

Денис Шмигаль розповів, як Україна виходитиме з карантину 11.04.2020

Режим надзвичайної ситуації триватиме в Україні до кінця квітня. Після цього влада планує поступово скасовувати карантинні заходи, однак суспільство житиме в нових соціальних стандартах, заявив Денис Шмигаль.

Coronavirus | Indien | Kalkutta | Lockdown

Уряд Індії подовжив карантин через коронавірус 11.04.2020

Запроваджений 24 березня повсюдний карантин у Індії мав завершитися 14 квітня. Однак уряд країни вирішив подовжити дію обмежувальних заходів. На скільки саме - поки невідомо.

Реклама

Докладно

Німецька поліція контролює виконання обмежень на пересування

Коронавірус: чи сумісні жорсткі заборони з демократією?

У боротьбі з коронавірусом демократичні країни вдаються до безпрецедентних кроків. Але наскільки вони легітимні?  

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  