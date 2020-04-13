Данія знімає перші карантинні обмеження

Данія планує послаблення запроваджених через епідемію коронавірусу карантинних заходів. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомила прем'єрка країни Метте Фредеріксен. За її словами, перша фаза пом'якшення обмежень можлива завдяки ефективності боротьби із захворюванням. Запланований перелік пом'якшень під час першої фази розширять, додала Фредеріксен.

Утім, конкретні заходи щодо пом'якшення карантину, окрім уже відомих, прем'єрка не повідомила, оскільки ввечері вівторка відбудеться їхнє обговорення з фракціями в парламенті. Заплановано, що у країні вже з 15 квітня в половині населених пунктів почнуть працювати дитячі садочки та школи для учнів до п'ятого класу.

Уряд країни критикували за те, що він не планував поки зняття заборони на роботу малого бізнесу, - кафе, ресторанів, крамниць та перукарень. "Наша робота як уряду - не піклуватися про інтереси певних груп, але знайти збалансоване рішення, яке буде хорошим для системи охорони здоров'я та забезпечить покращення умов у сфері зайнятості", - наголосила Фредеріксен, цитує агенція Reuters. Саме це, за її словами, і враховуватимуть при визначенні обмежень, які пом'якшать під час першої фази.

Раніше цього тижня уряд країни оголосив, що поступово планується повернути надання медичної допомоги тим пацієнтам, в яких немає COVID-19. Втім, за словами прем'єрки, до винайдення вакцини проти коронавірусу країна житиме з певними обмеженнями. "Однак ми маємо повернутися до точки, коли ми знову зможемо обійматися та збиратися на сімейні свята", - сказала вона.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 14 квітня в Данії зафіксовано 6691 випадок зараження коронавірусом, померли від хвороби 299 осіб.