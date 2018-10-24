Данія звинуватила Іран у підготовці нападу і відкликала свого посла

Уряд Данії відкликав "для консультацій" свого посла в Тегерані після того, як данське агентство національної безпеки і розвідки (PET) звинуватило іранські спецслужби у підготовці нападу на території королівства. Про це ввечері у вівторок, 30 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

"Данія в жодному разі не може погодитись з тим, що люди, які мають зв'язки з розвідувальною службою Ірану, атакують людей в Данії", - заявив він, зазначивши, що за запланованим нападом стоїть іранський уряд, передає агенція AFP. Самуельсен додав, що Данія обговорить зі своїми союзниками, зокрема ЄС, питання щодо можливих санкцій проти Ірану.

Перед цим голова PET Фінн Борх Андерсен заявив, що іранська спецслужба планувала напад у Данії на трьох іранців, зокрема, на лідера данського відділення сепаратистського угрупування "Арабський рух боротьби за звільнення Ахваз" (ASMLA). Зараз ці люди перебувають під захистом Данії, оскільки "загрози не були усунені", заявив керівник PET.

У цій справі був заарештований норвежець іранського походження, якого підозрюють в плануванні нападу та шпигунстві на користь Ірану. Затриманий відкинув усі обвинувачення. Окрім того, за словами Андерсена, у зв'язку з спецоперацією розвідслужби в Данії 28 вересня були закриті два великі мости, що ведуть до Швеції, призупинено паромне сполучення зі шведською територією та Німеччиною, а також задіяні сотні поліцейських та військовослужбовців.

Натомість Іран відкинув усі звинувачення. Речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі заявив, що це "ще один сценарій у серії змов противників Ірану у спробі поставити під загрозу добрі та прогресивні відносини між ЄС та Іраном саме в цей важливий і критичний момент".