Данія дозволила добудову "Північного потоку-2"

Данія дозволила використовувати при будівництві газопроводу "Північний потік-2" судна з якірним позиціонуванням.
Добудувати "Північний потік-2" планували, зокрема, за допомогою судна "Академік Черський" (архівне фото)
Данське енергетичне агентство (ДЕА) у понеділок, 6 липня, дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті агентства.
У своєму повідомленні агентство підкреслило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.
У компанії Nord Stream 2 AG своєю чергою зазначили: "Компанія Nord Stream 2 AG подала запит на внесення поправки до отриманого дозволу на будівництво відповідно до рекомендацій данського енергетичного агентства (ДЕА). Як ми і очікували, ДЕА задовольнило наш запит".
"Поправка має стосунок тільки до можливого використання суден з якірним позиціонуванням і є поясненням лише однієї з умов дозволу. Судно з якірним позиціонуванням вже успішно застосовувалося під час будівництва данської ділянки експлуатованого газопроводу "Північний потік", а також під час будівництва ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Реалізація проєкту здійснюватиметься відповідно до дозволу на будівництво та оцінки впливу на навколишнє середовище. Ми продовжуємо розглядати різні варіанти його завершення і в належний час повідомимо про свої плани", - додали в проєктній компанії, цитує агентство новин "Інтерфакс".
Будівництво "Північного потоку-2" призупинено через санкції США
Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.
Після цього трубоукладач, що належить швейцарській Allseas, був змушений припинити роботи. У розпорядженні компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" залишилося судно з динамічним позиціонуванням "Академік Черський", проте його поки неможливо використовувати повною мірою через складнощі зі страховкою - більшість компаній відмовляються надавати відповідні послуги через побоювання потрапити під американські обмеження.
Роботи можуть бути продовжені з використанням ще одного російського судна-трубоукладача "Фортуна", однак для його використання через обладнання якірним позиціонуванням був потрібен дозвіл від Копенгагена, який тепер отримано.
"Північний потік-2" мав бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.
Тим часом США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін вбачає у "Північному потоці-2" виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", які викликають невдоволення у Берліні. У Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року попри санкції.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Коли добудують "Північний потік-2"?
Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.