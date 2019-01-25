Данія відгородиться парканом від Німеччини через африканську чуму свиней

На кордоні між Данією та Німеччиною розпочалося спорудження півтораметрового паркану, щоб запобігти потраплянню на територію Данії диких заражених африканською чумою свиней.
Для захисту дикого та свійського поголів'я свиней Данії від загрози поширення африканської чуми свиней уряд північноєвропейської країни вирішив спорудити 1,5-метровий паркан на кордоні з Німеччиною. Спорудження захисної огорожі почалося в понеділок, 28 січня. Передбачається, що паркан на півметра буде вкопано в землю, щоб запобігти диким тваринам рити під ним землю, передає інформагенція dpa.
Роботи зі спорудження захисного паркану планується завершити до кінця цього року. Зведена огорожа буде завдовжки 70 кілометрів і матиме не менше 20 пунктів пропуску на транспортних шляхах, що сполучають обидві країни.
Для Данії свинарство - дуже важлива галузь тваринництва. Країна, за офіційними даними, 2016 року експортувала свиней та свинини на суму понад чотири мільярди євро в перерахунку. Тож уряд у Копенгагені планує будь-що захистити місцевих свиней, у тому числі й диких, від смертельної для цих тварин хвороби. Про плани звести захисну огорожу на кордоні з Німеччиною в Копенгагені згадували ще навесні 2018 року. Нині на території Німеччини африканської чуми свиней не зафіксовано, однак ризик її поширення в країні є високим. Досі хворобу реєстрували насамперед у Польщі, Угорщині, Чехії та балтійських країнах. Восени 2018 року стало відомо про випадки інфікування диких свиней у Бельгії, за 60 кілометрів від кордону з ФРН.
Арбітражна комісія СОТ виявила, що заборона з боку Росії не відповідає міжнародним стандартам для такого кроку. Заборона носить дискримінаційний характер, вважають у організації. (19.08.2016)
У Східній Європі збільшується кількість випадків фіксації африканської свинячої чуми. Особливо тривожною є ситуація на кордоні Румунії та України, повідомила Єврокомісія. (06.09.2018)