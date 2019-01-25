Данія відгородиться парканом від Німеччини через африканську чуму свиней

Для захисту дикого та свійського поголів'я свиней Данії від загрози поширення африканської чуми свиней уряд північноєвропейської країни вирішив спорудити 1,5-метровий паркан на кордоні з Німеччиною. Спорудження захисної огорожі почалося в понеділок, 28 січня. Передбачається, що паркан на півметра буде вкопано в землю, щоб запобігти диким тваринам рити під ним землю, передає інформагенція dpa.

Роботи зі спорудження захисного паркану планується завершити до кінця цього року. Зведена огорожа буде завдовжки 70 кілометрів і матиме не менше 20 пунктів пропуску на транспортних шляхах, що сполучають обидві країни.

Для Данії свинарство - дуже важлива галузь тваринництва. Країна, за офіційними даними, 2016 року експортувала свиней та свинини на суму понад чотири мільярди євро в перерахунку. Тож уряд у Копенгагені планує будь-що захистити місцевих свиней, у тому числі й диких, від смертельної для цих тварин хвороби. Про плани звести захисну огорожу на кордоні з Німеччиною в Копенгагені згадували ще навесні 2018 року. Нині на території Німеччини африканської чуми свиней не зафіксовано, однак ризик її поширення в країні є високим. Досі хворобу реєстрували насамперед у Польщі, Угорщині, Чехії та балтійських країнах. Восени 2018 року стало відомо про випадки інфікування диких свиней у Бельгії, за 60 кілометрів від кордону з ФРН.