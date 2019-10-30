Дамаск закликав курдів до спільної боротьби з Туреччиною

Уряд Сирії закликав курдів "Демократичних сил Сирії" (SDF) до спільної боротьби з Туреччиною на півночі країни. "У Сирії ми протистоїмо спільному ворогу", - йдеться у заяві міністерства оборони Сирії, поширеній у середу, 30 жовтня, повідомляє агенція dpa з посиланням на сирійську державну агенцію Sana. Зважаючи на турецьку агресію, курди та араби повинні об'єднатись і "боротись за кожен сантиметр сирійської землі", йдеться у заяві міноборони Сирії.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад вивів урядові війська з північних територій Сирії ще у 2012 році. Тоді вони були перекинуті в інші регіони задля подолання спротивуопозиції у громадянській війні, що почалась у 2011 році.

З 2012 року території на півночі Сирії контролювались курдами з "Демократичних сил Сирії", кістяк яких складають курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Дамаск відтоді цими територіями не управляв. YPG вважається наближеною до забороненої Робітничої партії Курдистану (PKK), яка в ЄС, США та Туреччині визнана терористичною організацією.

З 2014 року SDF мала підтримку США для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава". За підтримки американської авіації об'єднання на чолі з курдськими YPG змогли витіснити бойовиків "Ісламської держави" з північних територій Сирії.

Від початку турецького наступу 9 жовтня 2019 року на північному сході Сирії курди попросили Дамаск та Москву про підтримку. Туреччина розпочала воєнну операцію проти YPG, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

29 та 30 жовтня у Сирії повідомили про бойові сутички сирійських та турецьких військових на півночі країни.

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