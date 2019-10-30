 Дамаск закликав курдів до спільної боротьби з Туреччиною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дамаск закликав курдів до спільної боротьби з Туреччиною

Міноборони Сирії заявило про "спільного ворога" на півночі країни. Туреччина прагне звільнити прилеглу до її кордону сирійську територію від "курдських терористів" задля розміщення там сирійських біженців.

Солдат сирійської армії тримає прапор і портрет президента країни Башара Асада, а другий військовий прикріплює прапор YPG

Солдат сирійської армії тримає прапор і портрет президента країни Башара Асада, а другий військовий прикріплює прапор YPG

Уряд Сирії закликав курдів "Демократичних сил Сирії" (SDF) до спільної боротьби з Туреччиною на півночі країни. "У Сирії ми протистоїмо спільному ворогу", - йдеться у заяві міністерства оборони Сирії, поширеній у середу, 30 жовтня, повідомляє агенція dpa з посиланням на сирійську державну агенцію Sana. Зважаючи на турецьку агресію, курди та араби повинні об'єднатись і "боротись за кожен сантиметр сирійської землі", йдеться у заяві міноборони Сирії.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад вивів урядові війська з північних територій Сирії ще у 2012 році. Тоді вони були перекинуті в інші регіони задля подолання спротивуопозиції у громадянській війні, що почалась у 2011 році. 

DW.COM

Воєнна операція Туреччини на півночі Сирії спрямована проти тамтешніх курдів, яким вдалося закріпити свою владу в регіоні внаслідок війни. DW зібрала інформацію про те, хто такі курди і чого побоюється Анкара. (21.10.2019)

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору". (09.10.2019)

На території північної Сирії біля кордону з Туреччиною стались бойові зіткнення турецьких та сирійських військових. (30.10.2019)

Цього тижня у Женеві вперше збереться сирійський конституційний комітет. Але критики сумніваються у його незалежності та в тому, що він зможе щось змінити в країні. (30.10.2019)

З 2012 року території на півночі Сирії контролювались курдами з "Демократичних сил Сирії", кістяк яких складають курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Дамаск відтоді цими територіями не управляв. YPG вважається наближеною до забороненої Робітничої партії Курдистану (PKK), яка в ЄС, США та Туреччині визнана терористичною організацією.

З 2014 року SDF мала підтримку США для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава". За підтримки американської авіації об'єднання на чолі з курдськими YPG змогли витіснити бойовиків "Ісламської держави" з північних територій Сирії.

Від початку турецького наступу 9 жовтня 2019 року на північному сході Сирії курди попросили Дамаск та Москву про підтримку. Туреччина розпочала воєнну операцію проти YPG, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців. 

29 та 30 жовтня у Сирії повідомили про бойові сутички сирійських та турецьких військових на півночі країни. 

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

Військова операція Туреччини на півночі Сирії примусила тисячі курдів полишити свої домівки. Вони тікали вглиб країни. Фотограф Карлос Зурутуза зустрівся й поговорив з курдськими біженцями. (28.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Militärischer Konflikt in Nordsyrien

У Сирії підтвердили сутички військових з турецькою армією 30.10.2019

На території північної Сирії біля кордону з Туреччиною стались бойові зіткнення турецьких та сирійських військових.

Europa-Sitz Vereinte Nationen, UNO in Genf, Schweiz

Конституційний комітет Сирії розпочав роботу в Женеві 30.10.2019

У Женеві почав роботу конституційний комітет Сирії, який повинен підготувати конституційну реформу і проведення виборів у цій країні.

Syrien | Türkischer Soldat in Tal Abyad

Північ Сирії: загиблі у сутичках між турецькими та сирійськими військовими 29.10.2019

Вперше від початку наступу Туреччини на курдів на півночі Сирії сталися сутички між турецькими військовими та урядовими силами Башара Асада. Повідомляється про десятки загиблих.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель має намір піти з політичної арени у 2021 році

Хто стане наступником Меркель?

Після кількох провальних для християнських демократів земельних виборів у партії загострилась боротьба за владу.  

Тут, на балтійському узбережжі Німеччини, будівельні роботи вступили у фінальну стадію

Данія погодилась на "Північний потік-2": готовність труб 95%

Данія після зволікань погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону оцінюють на 95 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  