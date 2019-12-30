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Даллас

Парафіяни застрелили чоловіка, що влаштував стрілянину у церкві в Техасі

Парафіяни застрелили чоловіка, що влаштував стрілянину у церкві в Техасі 30.12.2019

Неподалік від Далласа під час богослужіння в одній з місцевих церков чоловік почав стріляти і вбив двох людей. Його нейтралізували відвідувачі меси.

Трамп пообіцяв захищати права власників зброї

Трамп пообіцяв захищати права власників зброї 05.05.2018

Після стрілянини в одній зі шкіл Флориди в США прокотилася хвиля протестів з вимогою посилити контроль за продажем зброї. Трамп спочатку підтримав цю ідею, проте потім знову виступив проти.
Коментар: США - перед загрозою розвалу

Коментар: США - перед загрозою розвалу 18.07.2016

США не заспокоюються. Знову вбито поліцейських. Знову зростає занепокоєння через можливі заворушення. Що коїться в цій країні? І що це означає для президентської передвиборчої кампанії? Інес Поль аналізує.
Обама у Далласі: Оголилися найглибші розколи нашої демократії

Обама у Далласі: Оголилися найглибші розколи нашої демократії 13.07.2016

Президент США Барак Обама відвідав траурну церемонію щодо загиблих поліцейських у Далласі та визнав, що американці досі не звільнилися від расистських упереджень.

Як роботи-поліцейські в США борються зі злочинцями (12.07.2016) 12.07.2016

Поліція США вперше застосувала робота для вбивства злочинця. До стрілянини в Далласі роботів для знешкодження противника використовувала лише армія США.
У США повідомили про вбивство поліцією ще одного афроамериканця

У США повідомили про вбивство поліцією ще одного афроамериканця 11.07.2016

Поліція Техаса під час затримання поранила афроамериканця Алву Бразіеля, який пізніше помер у лікарні. Протестувальники проти поліцейського насилля вимагають розслідування.
У США затримали щонайменше сто мітингарів проти насильства поліції

У США затримали щонайменше сто мітингарів проти насильства поліції 10.07.2016

Під час сутичок між поліцією та демонстрантами, що виступали проти насильства з боку поліції, правоохоронці затримали як мінімум 100 осіб. Повідомляється про численні випадки поранень поліцейських.
Нові напади на поліцейських у США

Нові напади на поліцейських у США 10.07.2016

У різних містах США продовжилися напади на поліцейських. У Сент-Полі, що у штаті Міннесота, бійка з полісменами сталась під час демонстрації, п'ятеро правоохоронців поранені.
Штаб поліції Далласа ізолювали через дзвінок аноніма

Штаб поліції Далласа ізолювали через дзвінок аноніма 10.07.2016

Невідомий зателефонував до поліції Далласа із погрозами нової хвилі насилля, проте пошукова операція правоохоронців не виявила загроз.
Обама закликав суспільство США до єдності після подій в Далласі

Обама закликав суспільство США до єдності після подій в Далласі 09.07.2016

Попри трагічні події в Далласі, американцям слід зберігати єдність, вважає президент Сполучених Штатів Барак Обама. Заява пролунала на тлі запланованих численних акцій протесту проти насильства з боку поліції.
Поліція: Стрілець із Далласа діяв наодинці

Поліція: Стрілець із Далласа діяв наодинці 09.07.2016

У помешканні 25-річного підозрюваного у вбивстві поліцейських у Далласі знайшли арсенал зброї. Президент США Барак Обама скоротить свій візит до Європи і прибуде в Даллас наступного тижня.
Поліція встановила особу стрільця з Далласа

Поліція встановила особу стрільця з Далласа 08.07.2016

Підозрюваний в убивстві поліцейських під час акцій протесту в Далласі, ліквідований правоохоронцями, за даними американських ЗМІ, виявився 25-річним резервістом армії США.
Коментар: Стрілянина в Далласі - поворотний момент для США?

Коментар: Стрілянина в Далласі - поворотний момент для США? 08.07.2016

Після того, як американські поліцейські застрелили двох афроамериканців, п’ять правоохоронців були вбиті у Далласі. В цей час Трамп продовжує насичену расистськими гаслами президентську кампанію в США, пише Інес Поль.
Повстання проти поліцейських у Далласі (відео)

Повстання проти поліцейських у Далласі (відео) 08.07.2016

У США від рук поліцейських лише за дві доби загинули два афроамериканці - це стало приводом для масових протестів.

Причини повстання проти поліцейських у Далласі (08.07.2016) 08.07.2016

Масові протести у США та хвиля насильства в Далласі почалися після загибелі двох афроамериканців від рук поліцейських. Обурення викликало відео, викладене онлайн подругою однієї з жертв.
Підозрюваного у вбивстві поліцейських в США ліквідували за допомогою робота

Підозрюваного у вбивстві поліцейських в США ліквідували за допомогою робота 08.07.2016

Поліцейські використали робота, оснащеного бомбою, для ліквідації підозрюваного у фатальній стрілянині в Далласі. Загалом кількість загиблих унаслідок трагедії правоохоронців становить п'ять осіб.
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