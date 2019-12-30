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Неподалік від Далласа під час богослужіння в одній з місцевих церков чоловік почав стріляти і вбив двох людей. Його нейтралізували відвідувачі меси.
Після стрілянини в одній зі шкіл Флориди в США прокотилася хвиля протестів з вимогою посилити контроль за продажем зброї. Трамп спочатку підтримав цю ідею, проте потім знову виступив проти.
США не заспокоюються. Знову вбито поліцейських. Знову зростає занепокоєння через можливі заворушення. Що коїться в цій країні? І що це означає для президентської передвиборчої кампанії? Інес Поль аналізує.
Президент США Барак Обама відвідав траурну церемонію щодо загиблих поліцейських у Далласі та визнав, що американці досі не звільнилися від расистських упереджень.
Поліція США вперше застосувала робота для вбивства злочинця. До стрілянини в Далласі роботів для знешкодження противника використовувала лише армія США.
Поліція Техаса під час затримання поранила афроамериканця Алву Бразіеля, який пізніше помер у лікарні. Протестувальники проти поліцейського насилля вимагають розслідування.
Під час сутичок між поліцією та демонстрантами, що виступали проти насильства з боку поліції, правоохоронці затримали як мінімум 100 осіб. Повідомляється про численні випадки поранень поліцейських.
У різних містах США продовжилися напади на поліцейських. У Сент-Полі, що у штаті Міннесота, бійка з полісменами сталась під час демонстрації, п'ятеро правоохоронців поранені.
Невідомий зателефонував до поліції Далласа із погрозами нової хвилі насилля, проте пошукова операція правоохоронців не виявила загроз.
Попри трагічні події в Далласі, американцям слід зберігати єдність, вважає президент Сполучених Штатів Барак Обама. Заява пролунала на тлі запланованих численних акцій протесту проти насильства з боку поліції.
У помешканні 25-річного підозрюваного у вбивстві поліцейських у Далласі знайшли арсенал зброї. Президент США Барак Обама скоротить свій візит до Європи і прибуде в Даллас наступного тижня.
Підозрюваний в убивстві поліцейських під час акцій протесту в Далласі, ліквідований правоохоронцями, за даними американських ЗМІ, виявився 25-річним резервістом армії США.
Після того, як американські поліцейські застрелили двох афроамериканців, п’ять правоохоронців були вбиті у Далласі. В цей час Трамп продовжує насичену расистськими гаслами президентську кампанію в США, пише Інес Поль.
У США від рук поліцейських лише за дві доби загинули два афроамериканці - це стало приводом для масових протестів.
Масові протести у США та хвиля насильства в Далласі почалися після загибелі двох афроамериканців від рук поліцейських. Обурення викликало відео, викладене онлайн подругою однієї з жертв.
Поліцейські використали робота, оснащеного бомбою, для ліквідації підозрюваного у фатальній стрілянині в Далласі. Загалом кількість загиблих унаслідок трагедії правоохоронців становить п'ять осіб.
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