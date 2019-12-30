Трамп пообіцяв захищати права власників зброї

Після стрілянини в одній зі шкіл Флориди в США прокотилася хвиля протестів з вимогою посилити контроль за продажем зброї. Трамп спочатку підтримав цю ідею, проте потім знову виступив проти.