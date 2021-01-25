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Давос

Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі

Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі 25.01.2021

Через пандемію Всесвітній економічний форум відбувається не в швейцарському Давосі, а у віртуальному форматі.
Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі

Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі 07.12.2020

З міркувань безпеки на тлі пандемії коронавірусу Всесвітній економічний форум відбудеться не в січні у Давосі, як зазвичай, а у травні в Сінгапурі.

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця? 14.02.2020

Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму.
Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео) 31.01.2020

Економіка України зростає швидше, ніж світова. Цією заявою Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість України у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?

Фактчек DW: чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? (31.01.2020) 31.01.2020

Економіка України зростає швидше, ніж в середньому у світі. Цією заявою український прем'єр-міністр Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість держави у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?

Угоду з Deutsche Bahn про стратегічне партнерство підпишуть у лютому - Гончарук

Угоду з Deutsche Bahn про стратегічне партнерство підпишуть у лютому - Гончарук 24.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що угоду про стратегічне партнерство з залізничною компанією Deutsche Bahn підпишуть 5 лютого.
Україна хоче віддати Укрзалізницю в управління Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук

Україна хоче віддати "Укрзалізницю" в управління Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук 23.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір передати "Укрзалізницю" на 10 років в управління німецькій Deutsche Bahn.
Поліція Цюриха водометами розігнала демонстрацію проти форуму в Давосі

Поліція Цюриха водометами розігнала демонстрацію проти форуму в Давосі 23.01.2020

Поліція у Цюриху застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі на акції протесту проти Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови

Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови 22.01.2020

Володимир Зеленський на форумі у Давосі озвучив декілька пропозицій інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україні. Серед них - податкові канікули і персональний "опікун" від українського уряду.
Трамп у Давосі похвалився небаченими успіхами американської економіки

Трамп у Давосі похвалився "небаченими" успіхами американської економіки 21.01.2020

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, американський президент розповів про економічний бум в США, "якого світ ніколи не бачив", та розкритикував екологічних "пророків гибелі".
Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату

Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату 21.01.2020

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг.

Давос-2019: новий погляд на Китай

Давос-2019: новий погляд на Китай 25.01.2019

Заступник глави Китаю говорив на економічному форумі в Давосі про вільну торгівлю та міжнародну співпрацю. Утім, торговельні конфлікти з КНР можуть тривати ще десятиліття.
NBT, Total та ЄБРР у Давосі підписали угоду щодо проекту Сиваш

NBT, Total та ЄБРР у Давосі підписали угоду щодо проекту "Сиваш" 23.01.2019

Дві енергетичні компанії та ЄБРР у Давосі уклали угоду щодо проекту вітрової енергетики "Сиваш". Цей проект передбачає зведення 67 вітрових електроустановок у Херсонській області.

Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами

Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами 23.01.2019

Україна має пришвидшити реформи для посилення економічного зростання, наголосила Крістін Лагард у розмові з Петром Порошенком у Давосі.

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Меркель застерігає від повторення банківської кризи 23.01.2019

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі. Також вона виступила за реформування міжнародних організацій.
Помпео: США та Росія не приречені на нову холодну війну

Помпео: США та Росія не приречені на нову "холодну війну" 22.01.2019

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що США та РФ не приречені на нову "холодну війну", проте закликав Москву змінити курс щодо України.
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