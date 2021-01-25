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Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму.
Економіка України зростає швидше, ніж в середньому у світі. Цією заявою український прем'єр-міністр Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість держави у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?