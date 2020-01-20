Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Коричнева сльота замість білої зими. На розчарування багатьох любителів зимових видів спорту, снігу все ще не бачили на багатьох європейських гірськолижних курортах. Особливо на схилах німецьких середньовисотних гір, через що, за кількома винятками, підйомники стоять нерухомо. Дослідники клімату погоджуються: білі зими будуть не частим явищем у майбутньому - навіть у високих горах. Снігова лінія піднімається, льодовики тануть. Інститут досліджень снігу та лавин (SLF) у швейцарському Давосі передбачає, що сніговий покрив Альп до кінця століття зменшиться на 70 відсотків, якщо не буде вжито заходів щодо захисту клімату.

Гірськолижні курорти готуються до безсніжжя

Тож чи стануть відпочинок зі снігом історією? "У найближчі 15-20 років, вірогідніше, все-таки можна буде кататися на лижах у регіонах вище 2000 метрів", - прогнозує відомий альпійський дослідник Вернер Бетцінґ (Werner Bätzing). Але після цього, через 20 - 30 років, гірськолижним курортам доведеться відступати в ще більш високі регіони. "Однак дуже мало людей зможуть собі це дозволити", - заявив Бетцінг в інтерв'ю DW.

Гірськолижні курорти дедалі частіше вимушені використовувати снігові гармати

Це пов'язано з тим, що для підтримки зимових видів розваг на тривалий термін, гірськолижні курорти дедалі більше покладаються на штучний сніг. Однак це дорого й потребує величезної кількості води та енергії - це крок у неправильному напрямку, скаржаться екологи.

Снігові гармати та розширення гірськолижних районів на більшу висоту повинні допомогти протистояти наслідкам зміни клімату. Бетзінґ розглядає це як "катастрофічний розвиток". Він вказує на заплановане злиття тірольських гірськолижних курортів Пітцтал та Етцтал, що призведе до масового впливу на частково недоторкані льодовикові ландшафти, і закликає до "прямої заборони подальшого злиття гірськолижних курортів". Не він один. Альпійські асоціації та Міжнародна комісія із захисту Альп (CIPRA) також закликають до такої заборони.

Подорож в Альпи - потягом замість авто

Однак, не стільки снігові гармати та канатні дороги відповідають за кліматичну сумісність гірськолижного відпочинку, а, швидше, самі відпочиваючі. Близько 70 відсотків викидів CO2 обумовлено приїздом та від'їздом відпочивальників. Багато гірськолижних туристів все ще їздять до Альп на авто, тому повітря в альпійських долинах сильно забруднене.

Вернер Бетцінґ

Існує безліч екологічних альтернатив, говорить Бетцінг, і вам потрібно лише їх використовувати: "Альпи розташовані посеред Європи і до них надзвичайно легко дістатися потягом". До деяких гірськолижних районів можна дістатися потягом напряму, а до багатьох інших - маршрутним автобусом.

Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) слугують хорошим прикладом: з січня 2020 року вони розширили зв'язки з гірськолижними курортами Тірольського регіону та транспортують зимових відпочивальників з Німеччини та Австрії в гори додатковими нічними поїздами.

Кожен з нас може взяти до уваги кліматичну сумісність власного зимового відпочинку. Малі та середні гірськолижні курорти часто більш екологічні, ніж великі. 21 з них об'єднали сили під Альпійським перламутровим знаком і пропонують альтернативу далеко від скупчення туристів. У виборі готелю також є альтернативи: Маленький пансіонат має набагато кращий кліматичний баланс, ніж 5-зірковий готель.

Альтернатива гірськолижному туризму

Стійкий чи ні: багатьом регіонам доведеться попрощатися з гірськолижним туризмом у перспективі.

Особливо на менших висотах видобуток штучного снігу вже не буде можливим через підвищення температури. У своєму останньому "Звіті про моніторинг німецької стратегії адаптації до зміни клімату" Федеральне агентство з навколишнього середовища рекомендує "розробляти дедалі більше й більше альтернативних пропозицій, які менше або зовсім не покладаються на сніг".

Деякі туристичні асоціації вже переосмислюють свою політику, наприклад, у Рудних горах, що на межі Чехії та Німеччини. Через відсутність снігу місцеві курорти в зимові місяці почали пропонувати відпочивальникам альтернативні варіанти для відпочинку, наприклад, пішохідні походи або прогулянки на природі, в тому числі й нічні при світлі факелів, розповіла в розмові з DW Андреа Баєр (Andrea Beyer) з Асоціації туризму Рудних гір. Серед пропозицій також різноманітні розважальні заходи з понад 100 об'єктами дозвілля, такими як термальні ванни, басейни, поїздка на історичній залізниці, відвідування історичних шахт, музеїв, замків та палаців. Баєр налаштований оптимістично: "Ми впевнені, що наш регіон має хороші туристичні перспективи навіть без снігу".