 Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.02.2020

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Культура й стиль життя

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму.

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Коричнева сльота замість білої зими. На розчарування багатьох любителів зимових видів спорту, снігу все ще не бачили на багатьох європейських гірськолижних курортах. Особливо на схилах німецьких середньовисотних гір, через що, за кількома винятками, підйомники стоять нерухомо. Дослідники клімату погоджуються:  білі зими будуть не частим явищем у майбутньому - навіть у високих горах. Снігова лінія піднімається, льодовики тануть. Інститут досліджень снігу та лавин (SLF) у швейцарському Давосі передбачає, що сніговий покрив Альп до кінця століття зменшиться на 70 відсотків, якщо не буде вжито заходів щодо захисту клімату.

Гірськолижні курорти готуються до безсніжжя

Тож чи стануть відпочинок зі снігом історією? "У найближчі 15-20 років, вірогідніше, все-таки можна буде кататися на лижах у регіонах вище 2000 метрів", - прогнозує відомий альпійський дослідник Вернер Бетцінґ (Werner Bätzing). Але після цього, через 20 - 30 років, гірськолижним курортам доведеться відступати в ще більш високі регіони. "Однак дуже мало людей зможуть собі це дозволити", - заявив Бетцінг в інтерв'ю DW.

Гірськолижні курорти дедалі частіше вимушені використовувати снігові гармати

Гірськолижні курорти дедалі частіше вимушені використовувати снігові гармати

Це пов'язано з тим, що для підтримки зимових видів розваг на тривалий термін, гірськолижні курорти дедалі більше покладаються на штучний сніг. Однак це дорого й потребує величезної кількості води та енергії - це крок у неправильному напрямку, скаржаться екологи.

Снігові гармати та розширення гірськолижних районів на більшу висоту повинні допомогти протистояти наслідкам зміни клімату. Бетзінґ розглядає це як "катастрофічний розвиток". Він вказує на заплановане злиття тірольських гірськолижних курортів Пітцтал та Етцтал, що призведе до масового впливу на частково недоторкані льодовикові ландшафти, і закликає до "прямої заборони подальшого злиття гірськолижних курортів". Не він один. Альпійські асоціації та Міжнародна комісія із захисту Альп (CIPRA) також закликають до такої заборони.

Подорож в Альпи - потягом замість авто

Однак, не стільки снігові гармати та канатні дороги відповідають за кліматичну сумісність гірськолижного відпочинку, а, швидше, самі відпочиваючі. Близько 70 відсотків викидів CO2 обумовлено приїздом та від'їздом відпочивальників. Багато гірськолижних туристів все ще їздять до Альп на авто, тому повітря в альпійських долинах сильно забруднене.

Вернер Бетцінґ спеціалізується на дослідженні екології Альп

Вернер Бетцінґ

Існує безліч екологічних альтернатив, говорить Бетцінг, і вам потрібно лише їх використовувати: "Альпи розташовані посеред Європи і до них надзвичайно легко дістатися потягом". До деяких гірськолижних районів можна дістатися потягом напряму, а до багатьох інших - маршрутним автобусом.

Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) слугують хорошим прикладом: з січня 2020 року вони розширили зв'язки з гірськолижними курортами Тірольського регіону та транспортують зимових відпочивальників з Німеччини та Австрії в гори додатковими нічними поїздами.

Кожен з нас може взяти до уваги кліматичну сумісність власного зимового відпочинку. Малі та середні гірськолижні курорти часто більш екологічні, ніж великі. 21 з них об'єднали сили під Альпійським перламутровим знаком і пропонують альтернативу далеко від скупчення туристів. У виборі готелю також є альтернативи: Маленький пансіонат має набагато кращий кліматичний баланс, ніж 5-зірковий готель.

Альтернатива гірськолижному туризму

Стійкий чи ні: багатьом регіонам доведеться попрощатися з гірськолижним туризмом у перспективі.

Особливо на менших висотах видобуток штучного снігу вже не буде можливим через підвищення температури. У своєму останньому "Звіті про моніторинг німецької стратегії адаптації до зміни клімату" Федеральне агентство з навколишнього середовища рекомендує "розробляти дедалі більше й більше альтернативних пропозицій, які менше або зовсім не покладаються на сніг".

Деякі туристичні асоціації вже переосмислюють свою політику, наприклад, у Рудних горах, що на межі Чехії та Німеччини. Через відсутність снігу місцеві курорти в зимові місяці почали пропонувати відпочивальникам альтернативні варіанти для відпочинку, наприклад, пішохідні походи або прогулянки на природі, в тому числі й нічні при світлі факелів, розповіла в розмові з DW Андреа Баєр  (Andrea Beyer) з Асоціації туризму Рудних гір. Серед пропозицій також різноманітні розважальні заходи з понад 100 об'єктами дозвілля, такими як термальні ванни, басейни, поїздка на історичній залізниці, відвідування історичних шахт, музеїв, замків та палаців. Баєр налаштований оптимістично: "Ми впевнені, що наш регіон має хороші туристичні перспективи навіть без снігу".

  • Deutschland Zugspitze Snowboarder

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Ґарміш-Партенкірхен (Garmisch-Partenkirchen), Німеччина

    Цуґшпітце (Zugspitze) з її 2962 метрами - найвища гора Німеччини. Люди приїздять сюди кататися на лижах із 1949 року. На висоті між 2000 і 2700 метрів прокладено 12 трас різної складності, від легкої до середньої, загальною довжиною 20 кілометрів. На трасах над хмарами сонячно і гарні краєвиди.

  • Deutschland Watzmann

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Берхтесґаден, Німеччина

    Висота вершини Вацман (Watzmann), що в німецькому регіоні Берхтесґаден (Berchtesgaden), сягає 2713 метрів. Вона вирізняється своєю формою. Разом із сусідніми піками масиву Вацман утворює фантастичне тло для зимового катання.

  • Österreich Top of the Mountain-Konzert in Ischgl

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Ішґль, Австрія

    Колись звичайне гірське селище Ішґль (Ischgl) нараховує лише 1500 жителів, але понад 10000 місць у готелях. Звідси можна добратися до одного з найбільших альпійських гірськолижних курортів - Silvretta Arena. Початок і завершення сезону тут відзначають святкуваннями з концертами, в яких беруть участь і поп-зірки.

  • Österreich Zillertal Hintertuxer Gletscher

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Гінтертукс, Австрія

    Лижний курорт Гінтертукс (Hintertux) розташувався на висоті в 3250 метрів, тут можна кататися на лижах упродовж усього року. Наприкінці листопада 2015 року тут додали ще одну зручність: новий швидкісний підйомник на шість місць із підігрівом і дахом від негоди. За годину він здатен підняти нагору 2800 лижників.

  • Österreich Kitzbühel

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Кіцбюель, Австрія

    Якщо їдете до Австрії за традиціями зимових видів спорту - прямуйте до Кіцбюеля (Kitzühbel). Ви опинитесь серед зірок шоу-бізнесу. Навіть ті з них, хто ще не купив собі тут будиночок, приїздять сюди в січні на гірськолижні змагання, які проводяться на схилах гори Ханенкамм (Hahnenkamm). Ця траса вважається однією з найскладніших у світі.

  • Österreich Ice Q Restaurant in Sölden

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Зельден, Австрія

    Якщо ця будівля здається знайомою, а ви ніколи не були в Зельдені (Sölden), то це через останню серію стрічки про Джеймса Бонда. Ресторан Ice Q на висоті в 3050 метрів - одне з місць, де знімали цей фільм. Ресторан пропонує гурманську кухню, стильну архітектуру і захоплюючі краєвиди - хороша нагода піднятися на вершину Ґайслахкоґель (Gaislachkogel), навіть якщо ви не катаєтесь на лижах.

  • Italien Südtirol Dolomiten

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Альта Бадья (Alta Badia), Італія

    Доломіти - один із найвідоміших гірських масивів в Альпах, що мають знамениті вершини, як-от Тре Чіме ді Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo), масив Селла (Sella), масив Розенґартен (Rosengarten) і Ланґкофель (Langkofel). Окрім гірськолижного курорту із трасами, загальної довжиною 1200 кілометрів, там є чимало маршрутів для прогулянок на лижах і снігоходах.

  • Italien Sestriere

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Сестрієре, Італія

    Сестрієре (Sestriere), що в П’ємонтських Альпах, уособлює традиції зимових видів спорту на висоті в понад 2000 метрів. І це, звісно, пов’язано з близькістю до Туріна і концерном Fiat. У 1930 роках засновник Fiat Джованні Аньєллі купив тут готель і збудував фунікулер. Нині гірськолижний курорт може похизуватися 400 кілометрами трас.

  • Frankreich Courchevel

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Куршевель, Франція

    До середини 20 століття у Савойських Альпах лише фермери випасали стада, та й тільки влітку. А вже у 1950 роках у Куршевелі (Courchevel) з’явився гірськолижний курорт, що став частиною найбільшого у світі гірськолижного регіону. "Три долини" - Куршевель, Мерібель і Бельвіль - це 600 кілометрів спусків, об’єднаних мережею підйомників, ліфтів і фунікулерів.

  • Schweiz Blick vom Eggishorn auf das Matterhorn

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Фіш (Fiesch), Швейцарія

    Курорт Алетш Арена (Aletsch Arena) знаменитий не лише тим, що входить до переліку пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО у складі масиву Юнґфрау-Алетш. З вершини Еґґісгорн, що поблизу Фіша, відкривається чудовий вид на найвідоміший пік Альп - 4478-метровий Маттергорн.

  • Schweiz Sankt Moritz

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Санкт-Моріц, Швейцарія

    Зимові види спорту ввійшли в моду в Санкт-Моріці (St.Moritz) ще 1864 року, не в останню чергу завдяки британським мандрівникам. Вони дізналися, що взимку в долині Верхній Енгадін сонячно. Переробили дерев’яні сани, що перевозили сіно, і почали використовувати їх для занять спортом. Решта - уже історія. Нині Санкт-Моріц - один з найдорожчих у світі центрів зимового спорту.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ганна Бєднова


DW.COM

Зимові спортивні курорти в Альпах

Поціновувачі зимових видів спорту можуть знайти в Альпах усе, чого тільки забажає душа. Гірські схили, бігові траси, розкішні ресторани й клуби для вечірок. DW проведе вас по схилах від Гарміша до Санкт-Моріца. (15.01.2016)  

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