Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео)

Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми.
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"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН?
Як колись в Україні: заради греблі у Туреччині затоплять села і прадавнє місто.
Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи?
Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось?
Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?
Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась! (19.08.2019)