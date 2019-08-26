Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН?

Як колись в Україні: заради греблі у Туреччині затоплять села і прадавнє місто.

Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи?

Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось?

Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?