 Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео)

Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми.

Прадавнє місто Хасанкейф, яке мають затопити

Прадавнє місто Хасанкейф, яке мають затопити

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН?

Як колись в Україні: заради греблі у Туреччині затоплять села і прадавнє місто. 

Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи? 

Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось?

Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?

DW.COM

Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась! (19.08.2019)  

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

Уроки найбільшої екологічної катастрофи в Іспанії - "Європа у фокусі" (05.08.2019)  

Що знаходять у лондонській Темзі - "Європа у фокусі" (18.06.2019)  

Також за темою

Як колись в Україні: заради греблі у Туреччині затоплять села - "Європа у фокусі" (26.08.2019) 26.08.2019

"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН? Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи? Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось? Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?

Реклама

Докладно

Прадавнє місто Хасанкейф, яке мають затопити

У Туреччині затоплять села заради греблі- "Європа у фокусі"

Чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген? А також інші теми.  

Баки із киснем та воднем, що були отримані методом електролізу на установці у Пренцлау поблизу Берліна

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

"Зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  