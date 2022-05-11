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Гібридна війна

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
На Сумщині судитимуть військового РФ за вбивство цивільного

На Сумщині судитимуть військового РФ за вбивство цивільного 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня.
Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної влади Херсона

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної "влади" Херсона 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 11 травня.
Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні 11.05.2022

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.
Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
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