Гібралтар відмовив США у затриманні іранського танкера

Влада Гібралтару заявила в неділю, 18 серпня, що не виконуватиме рішення американського суду щодо затримання іранського танкера. Причиною відмови, згідно із заявою уряду, є той факт, що американські санкції стосовно Ірану не мають юридичної сили на території Європейського Союзу.

"Режим санкцій ЄС проти Ірану, що має юридичну силу в Гібралтарі, є набагато вужчим, ніж той, що є чинним у США", - зазначається у заяві уряду, цитує агентство AFP.

Тим часом інформаційне агентство Reuters повідомило 18 серпня, що на супертанкері, який раніше ходив під панамським прапором та назвою Grace 1, вже встигли підняти прапор Ірану та змінти назву на Adrian Darya-1.

За словами посла Ірану у Великобританії Хаміда Баедінеджада, причиною цього рішення стало скасування Панамою реєстрації танкера. Через це судно було перереєстровано в Ірані, запевнив посол. За його словами, танкер може залишити Гібралтар увечері 18 серпня. А командувач військово-морських сил Ірану, адмірал Хоссейн Ханзаді вже заявив, що Тегеран готовий відрядити свої військові кораблі для супроводу Adrian Darya-1

Рішення скасувати реєстрацію влада Панами в липні пояснювала отриманням попередження, що судно може бути причетним до фінансування тероризму.

Нагадаємо, Верховний суд Гібралтару 15 серпня оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер Grace 1, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Головуючий суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії. Підставою для затримння танкера була підозра, що нафту буде поставлено до Сирії в обхід санкцій ЄС.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку із звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема суд стверджує, що Grace 1 причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний урядом США терористичною організацією.