 Гурт Андрія Макаревича не виступатиме біля Кремля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

Гурт Андрія Макаревича не виступатиме біля Кремля

Організатори заходу виключили "Машину часу" з концерту на Красній площі у Москві 12 червня. Раніше у соцмережах Макаревича критикували за намір брати участь у концерті.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

Виступ гурту "Машина часу" на збірному концерті 12 червня на Красній площі на честь дня Росії скасували, заявив у неділю, 9 червня, лідер гурту Андрій Макаревич.

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Україна заборонила в'їзд на свою територію вже понад 150 російським співакам, музикантам та акторам. Поки митці рахують збитки, українська влада готує повну заборону гастролей артистів із РФ. (12.07.2017)

Російський музикант Андрій Макаревич виступив із благодійним концертом для дітей-біженців у Святогорську Донецької області. Після виступу він поділився думками і враженнями з кореспондентом DW. (14.08.2014)

"Так, виступ скасували", - зазначив Макаревич, слова якого наводить "Інтерфакс". Як зазначив речник гурту, про скасування виступу повідомили організатори концерту. Коментарів від них щодо скасування присутності "Машини часу" на концерті не надходило.

Раніше повідомлялося, що "Машина часу" виступить на Красній площі біля Кремля у Москві 12 червня на гала-концерті до дня Росії. При цьому користувачі соцмереж розкритикували Макаревича за намір брати участь.

Серед учасників традиційного концерту до дня Росії заявлені російські виконавці Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Стас Михайлов, Діма Білан та інші.

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Андрій Макаревич: У Росії я став "невидимкою"

Аудіо й відео до теми

Андрій Макаревич: У Росії я став "невидимкою"  

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