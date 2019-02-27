Гурт Андрія Макаревича не виступатиме біля Кремля

Виступ гурту "Машина часу" на збірному концерті 12 червня на Красній площі на честь дня Росії скасували, заявив у неділю, 9 червня, лідер гурту Андрій Макаревич.

"Так, виступ скасували", - зазначив Макаревич, слова якого наводить "Інтерфакс". Як зазначив речник гурту, про скасування виступу повідомили організатори концерту. Коментарів від них щодо скасування присутності "Машини часу" на концерті не надходило.

Раніше повідомлялося, що "Машина часу" виступить на Красній площі біля Кремля у Москві 12 червня на гала-концерті до дня Росії. При цьому користувачі соцмереж розкритикували Макаревича за намір брати участь.

Серед учасників традиційного концерту до дня Росії заявлені російські виконавці Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Стас Михайлов, Діма Білан та інші.