Гуманітарні катастрофи

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Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.