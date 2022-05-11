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Гуманітарні катастрофи

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.

"Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022) 08.05.2022

Тисячі українок воюють на рівні з чоловіками, возять чи сортують гуманітарну допомогу, рятують дітей від ворожих снарядів і працюють, підтримуючи державу. Як війна змінила українських жінок?
Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей 08.05.2022

Понад 80 людей постраждали від вибуху в кубинському готелі "Саратога". Попередня причина інциденту - витік газу.
Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня

Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня 07.05.2022

Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України

Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України 06.05.2022

Агресія Кремля проти України є "найбільшою катастрофою нашого часу", "війною на знищення", після якої "світ уже не буде таким, як раніше", наголосив канцлер ФРН.

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні 02.05.2022

З кінця січня до кінця квітня США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 10,3 мільярда євро в перерахунку, ЄС - на 12,8 млрд євро, порахував інститут IfW у Кілі.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022) 27.04.2022

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.

100 кілометрів пішки з Маріуполя (26.04.2022) 26.04.2022

П'ять днів знадобилося родині з чотирма дітьми, аби пішки дістатися з Маріуполя до Запоріжжя. До того діти два місяці жили в підвалі. Ось що вони розповідають.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

"Маріуполя немає": розповіді очевидців, які одними з останніх залишили місто (22.04.2022) 22.04.2022

Понад 24 години знадобилося евакуаційному автобусу, щоб подолати близько 250 кілометрів з Маріуполя до Запоріжжя. Ось що розповідають ті, хто одними з останніх змогли виїхати з міста.
На Дніпропетровщині завдали трьох ракетних ударів по залізниці

На Дніпропетровщині завдали трьох ракетних ударів по залізниці 21.04.2022

57-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 21 квітня.
США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України 21.04.2022

Нова програма гуманітарного захисту передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати притулок у США. За словами президента країни Джо Байдена, вона буде швидкою та простою.
Шторм Мегі забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах 21.04.2022

Найсильніше буревій "Мегі" вдарив по філіппінській провінції Лейте, де внаслідок масштабних зсувів загинуло 202 людини.

Як розгортатиметься битва за Донбас: оцінка західних військових експертів (20.04.2022) 20.04.2022

Битва за Донбас почалася. Як розгортатиметься наступ? І скільки ще битиметься "серце війни" Маріуполь? DW зібрала думки західних військових експертів.

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