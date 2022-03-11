Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової не працює

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня, з 14.00 (час київський)

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Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією залучити до війни проти України іноземних найманців. "Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більше не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі, - то варто піти їм назустріч та допомогти перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін під час наради з постійними членами Радбезу РФ. Пропозицію залучити найманців висловив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, Росія отримала велику кількість заявок "від добровольців з різних країн", зокрема, від 16 тисяч людей із країн Близького Сходу.

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Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової на Харківщині не працює. Автобуси для евакуації цивільних та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міста через обстріли російських військових. В Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник "На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі.