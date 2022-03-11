Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової не працює

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Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 11 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - першої половини дня 11 березня читайте тут.
DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня, з 14.00 (час київський)
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Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією залучити до війни проти України іноземних найманців. "Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більше не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі, - то варто піти їм назустріч та допомогти перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін під час наради з постійними членами Радбезу РФ. Пропозицію залучити найманців висловив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, Росія отримала велику кількість заявок "від добровольців з різних країн", зокрема, від 16 тисяч людей із країн Близького Сходу.
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Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової на Харківщині не працює. Автобуси для евакуації цивільних та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міста через обстріли російських військових. В Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник "На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі.