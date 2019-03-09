Гуайдо просить допомоги у ФРН через відключення електрики у Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 10 березня, повідомив, що попросив технічної допомоги в Німеччини та інших країн через масштабне відключення електрики у Венесуелі. "У відповідності до моїх повноважень тимчасового президента я встановив контакти з експертами з питань енергетики з Німеччини, Бразилії, Японії та Колумбії, щоб попросити технічної підтримки та знайти вихід з кризи", - заявив Гуайдо.

Тимчасовий президент оголосив, що контрольована опозицією Національна асамблея має в понеділок, 11 березня, оголосити оголосити в країні надзвичайний стан через відключення електроенергії. За його словами, Німеччина та Японія готові допомогти Венесуелі відновити енергопостачання. Гуайдо також закликав до нових вуличних протестів проти уряду Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що з 7 березня в країні тривають масштабні відключення електроенергії, а роботи з віднослення енергомереж просуваються дуже повільно. За словами глави Венесуели Ніколаса Мадуро, причиною відключень стали кібератаки із США. Сполучені Штати Америки відкидають ці звинувачення.

Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.