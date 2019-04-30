Гуайдо закликав співгромадян до загального страйку

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в середу, 1 травня, закликав співгромадян почати 2 травня серію страйків, які згодом переростуть в загальний страйк, аби посилити тиск на чинного главу держави Ніколаса Мадуро, повідомляє агенція AFP.

Тим часом у Каракасі в ході чергових акцій протесту проти режиму Мадуро співробітники сил правопорядку застрелили 27-річну жінку. Про це повідомила венесуельська неурядова правозахисна організація зі спостереження за соціальними конфліктами, назвавши загибель активістки вбивством. Крім того, під час зіткненнь з поліцією 27 осіб отримали поранення. У числі постраждалих від дій поліції - венесуельський журналіст, що висвітлював протести.

1 травня прихильники Гуайдо на його заклик знову вийшли на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти Мадуро. На своїй сторінці в Twitter Гуайдо опублікував карту Венесуели, з позначенням місць проведення демонстрацій. За даними політика, на 1 травня їх було 397. "Ми перед режимом, що втратив контроль", - прокоментував Гуйадо цей запис.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.