 Гуайдо закликав співгромадян до загального страйку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Гуайдо закликав співгромадян до загального страйку

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо прагне посилити на чинного главу держави. Серія протестів має перерости в загальний страйк.

Під час протестів у Каракасі (1 травня 2019 року)

Під час протестів у Каракасі (1 травня 2019 року)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в середу, 1 травня, закликав співгромадян почати 2 травня серію страйків, які згодом переростуть в загальний страйк, аби посилити тиск на чинного главу держави Ніколаса Мадуро, повідомляє агенція AFP.

Тим часом у Каракасі в ході чергових акцій протесту проти режиму Мадуро співробітники сил правопорядку застрелили 27-річну жінку. Про це повідомила венесуельська неурядова правозахисна організація зі спостереження за соціальними конфліктами, назвавши загибель активістки вбивством. Крім того, під час зіткненнь з поліцією 27 осіб отримали поранення. У числі постраждалих від дій поліції - венесуельський журналіст, що висвітлював протести.

1 травня прихильники Гуайдо на його заклик знову вийшли на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти Мадуро. На своїй сторінці в Twitter Гуайдо опублікував карту Венесуели, з позначенням місць проведення демонстрацій. За даними політика, на 1 травня їх було 397. "Ми перед режимом, що втратив контроль", - прокоментував Гуйадо цей запис. 

DW.COM

Під час виступів опозиції у Каракасі Національна гвардія застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Тим часом США та РФ звинуватили одне одного в втручанні в ситуації у Венесуелі. (01.05.2019)

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро. (30.04.2019)

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Juan Guaido vor der Airbase La Carlota in Caracas

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро 30.04.2019

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.

Venezuela Krise l Oppositionsführer Juan Guaido in Caracas

Венесуела: сутички у Каракасі та "можливе" військове втручання США 01.05.2019

Під час виступів опозиції у Каракасі Національна гвардія застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Тим часом США та РФ звинуватили одне одного в втручанні в ситуації у Венесуелі.

Venezuela politische Krise Ausschreitungen in Caracas

Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі 01.05.2019

У столиці Венесуели Каракасі спалахнули сутички між прибічниками опозиції та проурядовими силами. Кількість поранених вже перевищила півсотні.

Реклама

Докладно

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вже не вперше опиняється в центрі скандалу

Скандал навколо Андрія Реви

Уряду України закидають провал соціальної політики на Донбасі.  

Невчасна сплата комуналки коштуватиме щодня 0,01 відсотка від суми боргу

В Україні з 1 травня платитимуть пеню за несплату комуналки

Пеня за невчасну сплату комунальних послуг складає до 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  