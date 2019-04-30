Гуайдо в інтерв'ю DW: Збройні сили вже не на боці Мадуро

Тимчасовий президент та голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо запевнив, що військові підтримують зміну влади в країні. Про це він заявив у вівторок, 30 квітня, в ексклюзивному інтерв'ю DW.

"Попри переслідування з боку кубинських агентів та військових всередині збройних сил, вони (збройні сили. - Ред.) - більше не на боці Мадуро", - сказав Гуайдо. Він звинуватив також в узурпації влади в країні "чавістів", "які не визнали конституцію країни та гноблять населення". "Що б не сталося, ми не дозволимо себе зупинити. Наш процес просувається крок за кроком, мирно у рамках нашої конституції. Ми й далі виступаємо за ненасильницькі дії", - наголосив Гуайдо. Він висловив впевненість, що демократія повернеться у Венесуелу "за допомогою підтримки людей на вулицях та міжнародної спільноти".

Мадуро запевняє, що армія вірна йому

Тим часом глава Венесуели Ніколас Мадуро виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням. "Я розмовляв із командирами усіх (оборонних округів та оперативних зон. - Ред.), і вони висловили свою повну відданість народу, конституції та вітчизні", - написав Мадуро у соцмережі Twitter вперше після появи інформації про підтримку опозиції з боку військових.

Мадуро також закликав до "максимальної народної мобілізації".

Нагадаємо, що раніше 30 квітня Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення влади Мадуро та зазначив, що на його боці виступили військові.

США заявили про підтримку Гуайдо

Віце-президент США Майк Пенс та держсекретар Майк Помпео 30 квітня заявили про підтримку опозиції Венесуели та Гуайдо у боротьбі проти уряду Мадуро. Про це йдеться у заявах обох політиків. "Америка підтримуватиме вас, доки свобода і демократія не будуть відновлені", - заначив Пенс у своєму повідомленні в Twitter.

У цій соціальній мережі свою заяву оприлюднив і Помпео: "Американський уряд повністю підтримує народ Венесуели у його боротьбі за свободу і демократію". Також держсекретар запевнив, що демократію не можна перемогти.

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон натомість звернувся до збройних сил Венесуели: "Військові Венесуели мають вибір: або пристати до демократії, захистити цивільних та членів демократично обраної Національної асамблеї, або погодитися на нові людські страждання та ізоляцію", - написав Болтон у Twitter.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив сподівання, що під час боротьби за владу у Венесуелі вдасться уникнути насильницьких дій. "Наша підтримка Хуана Гуайдо жодним чином не змінилася", - зазначив Маас на брифінгу після зустрічі із бразильським главою МЗС у Бразилії.