 Гуайдо в інтерв′ю DW: Збройні сили вже не на боці Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Гуайдо в інтерв'ю DW: Збройні сили вже не на боці Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели заявив, що армія країни підтримує зміну влади, але наполягає, що процес проходить мирно. США заявили про повну підтримку опозиції.

Тимчасовий президент та голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо запевняє - військові вже на його боці

Тимчасовий президент та голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо запевнив, що військові підтримують зміну влади в країні. Про це він заявив у вівторок, 30 квітня, в ексклюзивному інтерв'ю DW.

"Попри переслідування з боку кубинських агентів та військових всередині збройних сил, вони (збройні сили. - Ред.) - більше не на боці Мадуро", - сказав Гуайдо. Він звинуватив також в узурпації влади в країні "чавістів", "які не визнали конституцію країни та гноблять населення". "Що б не сталося, ми не дозволимо себе зупинити. Наш процес просувається крок за кроком, мирно у рамках нашої конституції. Ми й далі виступаємо за ненасильницькі дії", - наголосив Гуайдо. Він висловив впевненість, що демократія повернеться у Венесуелу "за допомогою підтримки людей на вулицях та міжнародної спільноти".

Мадуро запевняє, що армія вірна йому

Тим часом глава Венесуели Ніколас Мадуро виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням. "Я розмовляв із командирами усіх (оборонних округів та оперативних зон. - Ред.), і вони висловили свою повну відданість народу, конституції та вітчизні", - написав Мадуро у соцмережі Twitter вперше після появи інформації про підтримку опозиції з боку військових.

Мадуро також закликав до "максимальної народної мобілізації".

Нагадаємо, що раніше 30 квітня Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення влади Мадуро та зазначив, що на його боці виступили військові.

США заявили про підтримку Гуайдо

Віце-президент США Майк Пенс та держсекретар Майк Помпео 30 квітня заявили про підтримку опозиції Венесуели та Гуайдо у боротьбі проти уряду Мадуро. Про це йдеться у заявах обох політиків. "Америка підтримуватиме вас, доки свобода і демократія не будуть відновлені", - заначив Пенс у своєму повідомленні в Twitter.

У цій соціальній мережі свою заяву оприлюднив і Помпео: "Американський уряд повністю підтримує народ Венесуели у його боротьбі за свободу і демократію". Також держсекретар запевнив, що демократію не можна перемогти.

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон натомість звернувся до збройних сил Венесуели: "Військові Венесуели мають вибір: або пристати до демократії, захистити цивільних та членів демократично обраної Національної асамблеї, або погодитися на нові людські страждання та ізоляцію", - написав Болтон у Twitter.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив сподівання, що під час боротьби за владу у Венесуелі вдасться уникнути насильницьких дій. "Наша підтримка Хуана Гуайдо жодним чином не змінилася", -  зазначив Маас на  брифінгу після зустрічі із бразильським главою МЗС у Бразилії.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро. (30.04.2019)  

США розширили санкції проти нафтового сектора Венесуели

Запроваджені цього разу Вашингтоном обмежувальні заходи проти Каракаса стосуються танкерів та компаній, задіяних в транспортуванні венесуельської нафти. (06.04.2019)  

Болтон: США не потерплять втручання іноземних військових у Венесуелі

Радник Трампа з нацбезпеки жорстко прокоментував повідомлення про приліт до Венесуели російських військових. Джон Болтон закликав Москву співпрацювати з міжнародним співтовариством. (26.03.2019)  

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Juan Guaido vor der Airbase La Carlota in Caracas

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро 30.04.2019

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.

Venezuela Demonstration Maduro Anhänger in Caracas

Венесуела вийшла з Організації американських держав 28.04.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про вихід країни з Організації американських держав, а тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав військових виступити проти чинного режиму країни.

Protest gegen Präsident Maduro in Caracas

Черговий "блекаут" викликав протести у Венесуелі 31.03.2019

У Венесуелі вже вчетверте за березень відключили електроенергію. У Каракасі відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  