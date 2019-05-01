 Гуайдо визнав помилки у підготовці до повалення Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Гуайдо визнав помилки у підготовці до повалення Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели зазначив, що готовність військових допомогти у поваленні уряду Ніколаса Мадуро була переоцінена.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Лідер венесуельської опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо визнав, що під час підготовки до невдалої спроби повалення режиму Ніколаса Мадуро цього тижня були зроблені помилки. Про це він заявив у суботу, 5 травня, в інтерв'ю американській газеті Washington Post.

Гуайдо зазначив, що однією з причин невдачі "останньої фази" повалення режиму Мадуро стала переоцінка готовності військових країни підтримати дії опозиціонерів.

"Можливо, нам все ще потрібно більше військових, можливо, нам потрібно більше офіційних представників режиму, які б хотіли нас підтримати та встати на бік конституції. Думаю, прорахунок у цьому очевидний", - визнав лідер венесуельської опозиції.

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Також Гуайдо зазначив, що готовий розглянути гіпотетичну пропозицію військової інтервенції з боку Сполучених Штатів. "Ми його (цей варіант. - Ред.) оцінимо і, мабуть, розглянемо у парламенті для врегулювання нинішньої кризи. Якщо ця форма буде необхідна, ми це затвердимо", - зазначив Гуайдо. Водночас, він вважає, що втручання США не може бути одностороннім і має відбуватися за участі венесуельських сил, які виступають проти режиму Мадуро.

Раніше у суботу державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео звернувся до венесуельців у відеозверненні, в якому пообіцяв підтримку Вашингтона у боротьбі за зміни в країні. "Ваша хоробрість і голоси виведуть Венесуелу на шлях, що веде до свободи та процвітання, і ми будемо з вами співпрацювати на кожному кроці цього шляху", - зазначив Помпео.

Перед цим глава Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових бути готовими до можливого військового вторгнення з боку США. Він заявив, що у Сполучених Штатів є "багато грошей, аби намагатися послабити наші збройні сили", а Вашингтон веде проти Венесуели неконвенційну війну.

Також у неділю, 5 травня, очікується, що у Москві пройдуть переговори міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Венесуели Хорхе Арреаса. Про це напередодні заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Згідно з інформацією відомства, під час зустрічі будуть обговорюватися події у Венесуелі та можливість політико-дипломатичного врегулювання ситуації у країні, зокрема й за допомогою "міжнародних посередницьких зусиль щодо діалогу уряду та опозиції". Також анонсовано обговорення кроків із протидії санкціям, що були накладені на Венесуелу.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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