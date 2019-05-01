Гуайдо визнав помилки у підготовці до повалення Мадуро

Лідер венесуельської опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо визнав, що під час підготовки до невдалої спроби повалення режиму Ніколаса Мадуро цього тижня були зроблені помилки. Про це він заявив у суботу, 5 травня, в інтерв'ю американській газеті Washington Post.

Гуайдо зазначив, що однією з причин невдачі "останньої фази" повалення режиму Мадуро стала переоцінка готовності військових країни підтримати дії опозиціонерів.

"Можливо, нам все ще потрібно більше військових, можливо, нам потрібно більше офіційних представників режиму, які б хотіли нас підтримати та встати на бік конституції. Думаю, прорахунок у цьому очевидний", - визнав лідер венесуельської опозиції.

Також Гуайдо зазначив, що готовий розглянути гіпотетичну пропозицію військової інтервенції з боку Сполучених Штатів. "Ми його (цей варіант. - Ред.) оцінимо і, мабуть, розглянемо у парламенті для врегулювання нинішньої кризи. Якщо ця форма буде необхідна, ми це затвердимо", - зазначив Гуайдо. Водночас, він вважає, що втручання США не може бути одностороннім і має відбуватися за участі венесуельських сил, які виступають проти режиму Мадуро.

Раніше у суботу державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео звернувся до венесуельців у відеозверненні, в якому пообіцяв підтримку Вашингтона у боротьбі за зміни в країні. "Ваша хоробрість і голоси виведуть Венесуелу на шлях, що веде до свободи та процвітання, і ми будемо з вами співпрацювати на кожному кроці цього шляху", - зазначив Помпео.

Перед цим глава Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових бути готовими до можливого військового вторгнення з боку США. Він заявив, що у Сполучених Штатів є "багато грошей, аби намагатися послабити наші збройні сили", а Вашингтон веде проти Венесуели неконвенційну війну.

Також у неділю, 5 травня, очікується, що у Москві пройдуть переговори міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Венесуели Хорхе Арреаса. Про це напередодні заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Згідно з інформацією відомства, під час зустрічі будуть обговорюватися події у Венесуелі та можливість політико-дипломатичного врегулювання ситуації у країні, зокрема й за допомогою "міжнародних посередницьких зусиль щодо діалогу уряду та опозиції". Також анонсовано обговорення кроків із протидії санкціям, що були накладені на Венесуелу.