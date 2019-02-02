 Група Ліми закликала військових Венесуели підтримати Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Група Ліми закликала військових Венесуели підтримати Гуайдо

Група американських країн визнала Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни.

Представники країни групи Ліми під час зустрічі в Оттаві

Представники країни групи Ліми під час зустрічі в Оттаві

Група Ліми виступила за мирну передачу влади у Венесуелі і закликала військових країни підтримати самопроголошеного тимчасового президента Хуана Гуайдо. Про це йдеться в підсумковій заяві групи, оголошеній ввечері у понеділок, 4 лютого, в Оттаві, де зустрічалися представники держав.

Група Ліми, створена у серпні 2017 року для вирішення політичної кризи у Венесуелі, також визнала Хуана Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни. Заяву підписали представники Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Парагваю і Перу. До заклику не приєдналися Мексика, Гаяна і Сент-Люсія.

DW.COM

В інтерв'ю CBS президент США назвав можливу відправку американських солдатів до Венесуели одним з варіантів. Тим часом європейські країни вимагають від Мадуро до вечора 3 лютого оголосити про нові президентські вибори. (03.02.2019)

Час для діалогу минув, попередив віце-президент США Майк Пенс перед запланованими на 2 лютого масовими протестами опозиції у Венесуелі. (02.02.2019)

Держави також закликають міжнародне співтовариство "не давати режиму Мадуро проводити фінансові та торговельні операції за кордоном, позбавити його доступу до міжнародних активів Венесуели і не дозволяти йому проводити операції з нафтою, золотом та іншими активами", цитує агентство Reuters. Опозиційні сили у Венесуелі закидають Мадуро виведення з країни державних коштів у розмірі 1,2 мільярда доларів США. 

Гроші для Венесуели

Тим часом представники Хуано Гуайдо скликають у Вашингтоні міжнародну донорську конференцію, мета якої організувати  надходження до Венесуели гуманітарної допомоги. Канада уже пообіцяла виділити близько 53 мільйонів канадських доларів (35 мільйонів євро) на допомогу венесуельцям. 

Нагадаємо, тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка єровпейських країн також визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди. 

Дивитись відео 01:11
Now live
01:11 хв

Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)  

Також за темою

Venezuela Krise | Präsident Nicolas Maduro bei Militärübung

Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели 02.02.2019

Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

Venezuela Caracas Juan Guaido

Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з військовими Венесуели 31.01.2019

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з представниками венесуельських військових та силовиків. Він визнав, що потребує підтримки силового блоку для зміни влади в країні.

Venezuela Oppositionsführer Juan Guaido

Гуайдо відкинув посередництво Мексики та Уругваю у вирішенні кризи у Венесуелі 01.02.2019

Самопроголошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо відкинув пропозицію Мексики та Уругваю стати посередниками в переговорах з Ніколасом Мадуро. Тим часом ЄС не може виробити єдиної позиції щодо ситуації.

Реклама

Докладно

Оцінки в школах: як раціонально оцінювати учнів?

Оцінки в школах: як краще оцінювати успішність учнів?

Цифрова оцінка або письмовий відгук у школі? DW зважує переваги та вади цих систем оцінювання. 

Landwirtschaft - Hausgänse auf einer Wiese im Odenwald, (picture-alliance/imageBROKER/J. Richter)

Головні міфи про мораторій на землю (відео)

Українців тема мораторію на землю, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  