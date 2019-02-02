Група Ліми закликала військових Венесуели підтримати Гуайдо

Група Ліми виступила за мирну передачу влади у Венесуелі і закликала військових країни підтримати самопроголошеного тимчасового президента Хуана Гуайдо. Про це йдеться в підсумковій заяві групи, оголошеній ввечері у понеділок, 4 лютого, в Оттаві, де зустрічалися представники держав.

Група Ліми, створена у серпні 2017 року для вирішення політичної кризи у Венесуелі, також визнала Хуана Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни. Заяву підписали представники Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Парагваю і Перу. До заклику не приєдналися Мексика, Гаяна і Сент-Люсія.

Держави також закликають міжнародне співтовариство "не давати режиму Мадуро проводити фінансові та торговельні операції за кордоном, позбавити його доступу до міжнародних активів Венесуели і не дозволяти йому проводити операції з нафтою, золотом та іншими активами", цитує агентство Reuters. Опозиційні сили у Венесуелі закидають Мадуро виведення з країни державних коштів у розмірі 1,2 мільярда доларів США.

Гроші для Венесуели

Тим часом представники Хуано Гуайдо скликають у Вашингтоні міжнародну донорську конференцію, мета якої організувати надходження до Венесуели гуманітарної допомоги. Канада уже пообіцяла виділити близько 53 мільйонів канадських доларів (35 мільйонів євро) на допомогу венесуельцям.

Нагадаємо, тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка єровпейських країн також визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди.