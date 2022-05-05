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Грузія

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту 05.05.2022

Сім'я Саакашвілі вимагає відправити його на лікування до закордонної клініки або хоча б до багатопрофільної лікарні у зв'язку із погіршенням здоров'я третього президента Грузії.
Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії 20.04.2022

За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.
Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість

Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість 13.04.2022

49-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями середи, 13 квітня.
Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії 30.03.2022

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.
Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною

Коментар: Візит прем'єрів до Києва - явна солідарність з Україною 16.03.2022

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ, аби висловити солідарність з Україною. Це - свідчення мужності і має величезну символічну силу, вважає Бартош Дудек.
Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень? 10.03.2022

Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.

У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії 04.03.2022

Грузія "стурбована", що може стати наступною ціллю російської агресії після України, сказав глава комітету із закордонних справ парламенту країни в інтерв'ю DW.

Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС 03.03.2022

Молдова подає заявку на членство в Євросоюзі. Перед цим таку саму заявку підписав прем'єр Грузії. Раніше цього тижня заявку на вступ до ЄС подала Україна.
Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС

Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС 03.03.2022

Європейські лідери прагнуть виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС. Грузія також подає заявку на членство.
Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу

Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу 02.03.2022

Після України заявку на вступ до ЄС вирішила подати і Грузія. У правлячій партії обґрунтовують таке рішення "політичним контекстом і новими реаліями".
Євробачення: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу 17.02.2022

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.
Експрезидент Естонії: Заходу не до репутації Путіна

Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна" 10.02.2022

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року, ставлення НАТО до Грузії та України, а також нинішню політику Кремля.
Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України?

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України? 07.02.2022

Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.
У ПАРЄ готуються оскаржити повноваження нової делегації Росії

У ПАРЄ готуються оскаржити повноваження нової делегації Росії 21.01.2022

Україна та країни групи Baltic plus оскаржать повноваження делегації Держдуми РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи на підставі порушення Росією статуту Ради Європи.
Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми

Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми 30.12.2021

Біля будівлі тюремного закладу в Руставі, куди перевезли Саакашвілі, збираються прихильники експрезидента Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
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