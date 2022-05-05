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Сім'я Саакашвілі вимагає відправити його на лікування до закордонної клініки або хоча б до багатопрофільної лікарні у зв'язку із погіршенням здоров'я третього президента Грузії.
За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.
Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
49-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями середи, 13 квітня.
У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.
Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ, аби висловити солідарність з Україною. Це - свідчення мужності і має величезну символічну силу, вважає Бартош Дудек.
Україна, Грузія та Молдова хотіли б якомога швидше приєднатися до ЄС. Чи війна Росії проти України пришвидшить тепер ці довгі процеси? Відповіді мають бути надані на саміті ЄС.
Грузія "стурбована", що може стати наступною ціллю російської агресії після України, сказав глава комітету із закордонних справ парламенту країни в інтерв'ю DW.
Молдова подає заявку на членство в Євросоюзі. Перед цим таку саму заявку підписав прем'єр Грузії. Раніше цього тижня заявку на вступ до ЄС подала Україна.
Європейські лідери прагнуть виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС. Грузія також подає заявку на членство.
Після України заявку на вступ до ЄС вирішила подати і Грузія. У правлячій партії обґрунтовують таке рішення "політичним контекстом і новими реаліями".
Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.
Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року, ставлення НАТО до Грузії та України, а також нинішню політику Кремля.
Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.
Україна та країни групи Baltic plus оскаржать повноваження делегації Держдуми РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи на підставі порушення Росією статуту Ради Європи.
Біля будівлі тюремного закладу в Руставі, куди перевезли Саакашвілі, збираються прихильники експрезидента Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
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