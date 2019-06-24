Грузія: футболісти підтримали протест, кінотеатри скасували сеанси російською

У Тбілісі тривають акції протесту. Ввечері у неділю, 23 червня, на демонстрацію на площі перед будівлею парламенту вийшли кілька тисяч людей, передає агенція "Інтерфакс". Мітингувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Гіоргія Гахарії і зміни виборчої системи.

Учасники акції під час ходи несли великий плакат з написом "Гахарія, йди!". Промовці на мітингу заявляли, що акція проходить без політиків і це - протест пересічних громадян. Утім, перед натовпом періодично виступали члени опозиційних партій "Єдиний національний рух" (заснована експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі) і "Європейська Грузія". На акції також була присутня дружина Саакашвілі Сандра Рулофс. Демонстрація завершилася без ексцесів.

Тим часом футболісти кількох клубів вищої ліги Грузії - кутаїського "Торпедо", тбіліського "Локомотива" і "Руставі" з однойменного міста - заявили про підтримку акції протесту. Гравці цих клубів 23 червня вийшли на ігри в чорних футболках з написом "Ми пам'ятаємо - 20 відсотків територій Грузії окуповані". Після зроблених фотографій футболісти зняли чорні майки і залишилися у своїх традиційних формах.

У зв'язку з протестами кінотеатри в Грузії призупинили показ фільмів російською мовою. За даними місцевих ЗМІ, з веб-сторінки афіші кінотеатрів країни прибрали всі сеанси російською мовою. Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами. Раніше стало відомо, що найбільша грузинська мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою. Таке рішення компанія прийняла в знак солідарності з учасниками акцій протесту, повідомляє портал "Грузія Online".

Нагадаємо, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в будівлю законодавчого органу. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали близько 240 осіб, 305 людей було затримано.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії депутат Держдуми РФ і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.