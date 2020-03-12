Грузія запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Парламент Грузії увечері у в суботу, 21 березня, більшістю голосів схвалив рішення уряду й указ президента про запровадження на всій території країни до 21 квітня режиму надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу, що спричиняє хворобу COVID-19. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила на засіданні парламенту, що цей крок дасть уряду можливість для ефективного управління в умовах, що склалися. За її словами, можливо, комусь такий захід може здатися надмірним на тлі зареєстрованих лише 49 випадків інфікування в Грузії, проте, "краще так, ніж епідемія почнеться і увійде в гостру фазу", цитує Зурабішвілі агентство "Інтерфакс-Україна".

Без комендантської години

Президентка також зазначила, що запроваджують "лише обов'язкові певні обмеження, але не екстремальні - не обмежуються свобода слова, свобода ЗМІ, політичні права, не вводиться комендантська година". Вона також висловила сподівання, що в зв'язку з режимом надзвичайного стану не доведеться переносити дату проведення запланованих на жовтень парламентських виборів. Зурабішвілі закликала всіх громадян дотримуватися основних рекомендацій МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). "Ми повинні розуміти, що надзвичайний стан може перейти на новий щабель, якщо виникне така необхідність через нехлюйство громадян", - сказала вона, висловивши сподівання, що необхідності запровадження більших обмежень не буде.

Водночас голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе заявив на засіданні, що оголошення надзвичайного стану на місяць є найспокійнішим сценарієм для всіх. Натомість окремі депутати на засіданні висловили стурбованість у зв'язку з тим, що надзвичайний стан може зашкодити святкуванню Великодня.

Ще з 3 березня у Грузії з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції було запроваджено спеціальний контроль за транзитним переміщенням на території країни вантажного автотранспорту. Напередодні міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі повідомив, що усі вантажівки, які проїжджають транзитним шляхом через територію країни, супроводжує ескорт поліції. За його словами, правоохоронці уважно стежать, щоб водії цих машин не мали контактів з жителями Грузії.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков



Дивитись відео 04:47 Поділитись Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Zm7J Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020)