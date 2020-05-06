Грузія готова з 1 липня приймати іноземних туристів

Грузія готова з 1 липня приймати закордонних туристів, заявив у четвер, 7 травня, прем'єр-міністр країни Георгі Гахарія, передає агенція "Інтерфакс". Внутрішній туризм країна планує відновити вже з 15 травня.

Своєю чергою голова уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе повідомив, що вже в червні пляжі чорноморського узбережжя Грузії будуть відкриті. При цьому відпочивальники мають дотримуватися рекомендацій медиків та дистанції.

Країна готова приймати туристів після відкриття кордонів з 1 липня, підтвердили в міністерстві економіки країни. "Звичайно, відновлення туризму в Грузії буде проходити з усіма гарантіями безпеки", - сказала міністерка економіки Натія Турнаво.

У Грузії режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу продовжений до 22 травня, в країні діє комендантська година. За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в республіці офіційно зафіксовано 615 хворих на COVID-19, з них 275 осіб вилікувалися, померли дев'ятеро осіб. В стаціонарах перебуває 491 пацієнт, в режимі карантину майже п'ять тисяч людей.