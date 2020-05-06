Грузія готова з 1 липня приймати іноземних туристів

За умови дотримання рекомендацій медиків Грузія готова відкрити свої кордони та пляжі для туристів з інших країн вже з 1 липня.
Грузія готова з 1 липня приймати закордонних туристів, заявив у четвер, 7 травня, прем'єр-міністр країни Георгі Гахарія, передає агенція "Інтерфакс". Внутрішній туризм країна планує відновити вже з 15 травня.
Своєю чергою голова уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе повідомив, що вже в червні пляжі чорноморського узбережжя Грузії будуть відкриті. При цьому відпочивальники мають дотримуватися рекомендацій медиків та дистанції.
Країна готова приймати туристів після відкриття кордонів з 1 липня, підтвердили в міністерстві економіки країни. "Звичайно, відновлення туризму в Грузії буде проходити з усіма гарантіями безпеки", - сказала міністерка економіки Натія Турнаво.
У Грузії режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу продовжений до 22 травня, в країні діє комендантська година. За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в республіці офіційно зафіксовано 615 хворих на COVID-19, з них 275 осіб вилікувалися, померли дев'ятеро осіб. В стаціонарах перебуває 491 пацієнт, в режимі карантину майже п'ять тисяч людей.
Чи відновляться туристичні подорожі цього року? Міністри туризму країн ЄС обговорили різні пропозиції для безпечного відпочинку. Утім, імовірно, що цього літа європейці зможуть відпочити лише у власному регіоні. (01.05.2020)