Грузинські біженці у Німеччині: безвіз не скасують, але депортують (відео)

Німці мають клопіт з грузинськими біженцями. Після безвізу кількість прохачів притулку з Грузії зросла мало не втричі. Чому грузини ринулися до Німеччини і чому їх висилають додому?
У березні минулого року ЄС надав громадянам Грузії безвізовий режим - і кількість подань на отримання притулку зросла мало не втричі. Найбільше прохань зареєстровано в Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. У зв'язку зі зростанням кримінальної активності влада Північного Рейну-Вестфалії навіть пропонувала заморозити через це безвізовий режим для Грузії. Така можливість у Німеччини є. Але поки до цього вирішили не вдаватися. Проте Грузію можуть включити у список так званих безпечних країн. Це спрощує екстрадицію.
У Німеччині після запровадження безвізового режиму різко зросла кількість шукачів притулку з Грузії. Дехто з них вчиняє в Німеччині правопорушення, очікуючи на рішення про відмову в притулку. (11.02.2018)
Німецька влада вважає, що грузини активно зловживають запровадженим рік тому безвізовим режимом з Євросоюзом і користуються ним для вчинення злочинів у ФРН, зокрема квартирних крадіжок. (29.03.2018)