Грузинські біженці у Німеччині: безвіз не скасують, але депортують (відео)

У березні минулого року ЄС надав громадянам Грузії безвізовий режим - і кількість подань на отримання притулку зросла мало не втричі. Найбільше прохань зареєстровано в Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. У зв'язку зі зростанням кримінальної активності влада Північного Рейну-Вестфалії навіть пропонувала заморозити через це безвізовий режим для Грузії. Така можливість у Німеччини є. Але поки до цього вирішили не вдаватися. Проте Грузію можуть включити у список так званих безпечних країн. Це спрощує екстрадицію.