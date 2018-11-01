 Грузинські біженці у Німеччині: безвіз не скасують, але депортують (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.11.2018

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Політика й суспільство

Грузинські біженці у Німеччині: безвіз не скасують, але депортують (відео)

Німці мають клопіт з грузинськими біженцями. Після безвізу кількість прохачів притулку з Грузії зросла мало не втричі. Чому грузини ринулися до Німеччини і чому їх висилають додому?

У цій будівлі на заході Дрездена розміщено близько 500 біженців - і приблизно кожен п'ятий з Грузії

У цій будівлі на заході Дрездена розміщено близько 500 біженців - і приблизно кожен п'ятий з Грузії

У березні минулого року ЄС надав громадянам Грузії безвізовий режим - і кількість подань на отримання притулку зросла мало не втричі. Найбільше прохань зареєстровано в Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. У зв'язку зі зростанням кримінальної активності влада Північного Рейну-Вестфалії навіть пропонувала заморозити через це безвізовий режим для Грузії. Така можливість у Німеччини є. Але поки до цього вирішили не вдаватися. Проте Грузію можуть включити у список так званих безпечних країн. Це спрощує екстрадицію.

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Уряд однієї з земель ФРН вимагає скасувати "безвіз" для Грузії

У Німеччині після запровадження безвізового режиму різко зросла кількість шукачів притулку з Грузії. Дехто з них вчиняє в Німеччині правопорушення, очікуючи на рішення про відмову в притулку. (11.02.2018)  

Безвізовий режим між ЄС і Грузією під загрозою

Німецька влада вважає, що грузини активно зловживають запровадженим рік тому безвізовим режимом з Євросоюзом і користуються ним для вчинення злочинів у ФРН, зокрема квартирних крадіжок. (29.03.2018)  

Уряд ФРН визнав Грузію та три північноафриканські країни "безпечними"

Уряд ФРН визнав Алжир, Туніс, Марокко, а також Грузію "безпечними країнами" походження. Це рішення має значно спростити та прискорити процедуру видворення небажаних мігрантів з ФРН. (18.07.2018)  

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