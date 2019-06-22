 Грузинський телеканал відновив мовлення після образ на адресу Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Грузинський телеканал відновив мовлення після образ на адресу Путіна

Телеведучий грузинського каналу Rustavi-2 нецензурно висловився в ефірі щодо російського президента Володимира Путіна, викликавши цим акцію протесту та погрози у бік каналу.

Під час протестів у Тбілісі (архівне фото)

Під час протестів у Тбілісі (архівне фото)

Грузинська телекомпанія Rustavi-2 вранці у понеділок, 8 липня, відновила роботу після кількох годин призупинення мовлення після нецензурних висловлювань телеведучого у бік російської влади, повідомляє агенція "Інтерфакс". Скандал навколо телеканалу почався після того, як телеведучий Георгій Габунія у своїй недільній авторській передачі "Постскриптум" російською мовою протягом хвилини облаював президента Росії Володимира Путіна.

Після цього інциденту біля будівлі телекомпанії зібралися сотні громадян, які вимагали публічних вибачень від керівництва Rustavi-2. Вони також наполягали на звільненні ведучого та директора телеканалу.

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Футболісти кількох клубів вищої ліги Грузії вийшли на матчі в футболках з надписами про російську окупацію грузинських територій. Кінотеатри країни призупинили показ фільми російською мовою. (24.06.2019)

У зв'язку з "нападами та погрозами" гендиректор телеканалу Ніка Гварамія заявив про призупинення мовлення до надання правоохоронними органами гарантій безпеки співробітникам телеканалу. Представники телеканалу назвали висловлювання Георгія Габунія таким, що "не відповідає високим стандартам, встановленим каналом", і пообіцяли, що "регулюючий орган телекомпанії обговорить це питання". Висловлювання телеведучого вже засудили президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе і мер Тбілісі Каха Каладзе.

З 20 червня в Тбілісі почались протести, причиною яких став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу, що вона допустила цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.

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