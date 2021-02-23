Грузинський опозиціонер Никанор Мелія звільнений під заставу

Тбіліський міський суд звільнив під заставу з попереднього ув'язнення голову опозиційного "Єдиного національного руху" (ЄНР) Ніку (Никанора) Мелію, обвинуваченого в "спробі насильницького захоплення влади" в Грузії у 2019 році. Про це повідомляють телеканал "Руставі-2" та інші ЗМІ в понеділок, 10 травня.

Застава в розмірі 40 тисяч ларі (близько 9600 євро) була внесена Європейським фондом за демократію (European Endowment for Democracy, EED)

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8 травня делегація Євросоюзу в Грузії повідомила, що домовленості про заставу за Мелію були досягнуті 19 квітня представниками низки грузинських політичних партій в рамках діалогу "за посередництва ЄС". Надані EED кошти були перераховані Асоціацією молодих юристів Грузії (GYLA), йшлося в повідомленні. Тим самим зроблено ще один важливий крок "для припинення політичної кризи в Грузії", вважають в Брюсселі.

Кримінальна справа проти Мелії

Никанор Мелія був затриманий 23 лютого у своєму офісі в Тбілісі. Як повідомили представники ЄНР, до будівлі вдерлися спецпризначенці й застосували перцевий спрей. Постраждали кілька прибічників опозиції. В офісі було проведено обшук, вилучено комп'ютерне обладнання.

У МВС Грузії тоді повідомили про затримання "за непокору до вимог поліції" понад 20 осіб, які протестували біля офісу ЄНР. Мелію звинувачували в "організації групового насильства проти поліцейських" і "спробі насильницького захоплення влади" в червні 2019 року.

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Опозиціонер демонстративно зняв електронний браслет

Суд спочатку звільнив політика під заставу за умови носіння електронного браслета, але пізніше опозиціонер демонстративно зняв його. Тоді йому призначили нову заставу, але політик відмовився її виплачувати. Свою відмову він пояснив небажанням "платити рабську данину Путіну", чиї інтереси, за словами Мелії, представляла керівна партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" бізнесмена Бідзіни Іванішвілі.

Кримінальну справу проти Мелії та інших опозиціонерів порушено через події так званої "Гаврилівської ночі" 21-22 червня 2019 року. Тоді опозиціонери з заснованого Михаїлом Саакашвілі ЄНР під керівництвом Мелії здійснили штурм будівлі парламенту. Приводом стало те, що на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, яке проводилося в цій будівлі, її голова, депутат російської Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту.