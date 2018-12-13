Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі

Представники грузинського опозиційного об'єднання "Сила в єдності", незгоді з результатами президентських виборів у країні, увечері в неділю, 16 грудня, провели акцію протесту перед будівлею парламенту в Тбілісі. Спершу представник партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Леван Хабеішвілі заявив журналістам, що вони мають намір провести там ніч, повідомляє агенція "Інтерфакс". "Ми сьогодні не збираємось нікуди йти. У нас є кілька десятків наметів, які ми встановимо тут і продовжимо протест", - наголосив Хабеішвілі.

Цього ж дня екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який на батьківщині перебуває у розшуку, з-за кордону закликав опозицію зібратися у Тбілісі на проспекті Руставелі.

Однак пізніше один з лідерів "Сили в єдності" Георгій Вашадзе, який очолював передвиборчий штаб кандидата в президенти Грігола Вашадзе, заявив, що опозиція не ставитиме наметове містечко. За його словами, опозиція продовжить протести, і її вимоги залишаться незмінними. "Ми вимагаємо дострокових парламентських виборів, ми вимагаємо відставки уряду", - наголосив політик.

У той же час одна з лідерів ЄНР та колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що опозиція в понеділок, 17 грудня, представить конкретний план своїх подальших дій. Вона закликала прихильників опозиції, які зібралися під парламентом Грузії, діяти відповідно до цього плану. Станом на вечір неділі протестна акція закінчилася, більшість її учасників розійшлися, під парламентом залишаються кілька осіб, які заявляють, що мають намір провести там ніч.

Нагадаємо, перед цим у неділю відбулася церемонія інавгурації п'ятої президентки країни Саломе Зурабішвілі. Вона перемогла у другому турі президентських виборів у Грузії, що відбувся 28 листопада. Зурабішвіл підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Її опонент Грігол Вашадзе результатів голосування не визнає.