 Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Грузинська опозиція провела акцію протесту перед парламентом у Тібілсі

Представники грузинської опозиції, незгодні з результатами президентських виборів, протестували під будівлею парламенту в Тбілісі. Раніше цього дня відбулася інавгурація нової президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Акція протесту грузинської опозиції, 2 грудня 2018 року

Акція протесту грузинської опозиції, 2 грудня 2018 року

Представники грузинського опозиційного об'єднання "Сила в єдності", незгоді з результатами президентських виборів у країні, увечері в неділю, 16 грудня, провели акцію протесту перед будівлею парламенту в Тбілісі. Спершу представник партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Леван Хабеішвілі заявив журналістам, що вони мають намір провести там ніч, повідомляє агенція "Інтерфакс". "Ми сьогодні не збираємось нікуди йти. У нас є кілька десятків наметів, які ми встановимо тут і продовжимо протест", - наголосив Хабеішвілі.

Цього ж дня екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який на батьківщині перебуває у розшуку, з-за кордону закликав опозицію зібратися у Тбілісі на проспекті Руставелі. 

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Перемогу на президентських виборах у Грузії здобула Саломе Зурабішвілі, яку підтримала партія влади "Грузинська мрія". За неї проголосували майже 60 відсотків виборців. (29.11.2018)

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту. (02.12.2018)

Однак пізніше один з лідерів "Сили в єдності" Георгій Вашадзе, який очолював передвиборчий штаб кандидата в президенти Грігола Вашадзе, заявив, що опозиція не ставитиме наметове містечко. За його словами, опозиція продовжить протести, і її вимоги залишаться незмінними. "Ми вимагаємо дострокових парламентських виборів, ми вимагаємо відставки уряду", - наголосив політик. 

У той же час одна з лідерів ЄНР та колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що опозиція в понеділок, 17 грудня, представить конкретний план своїх подальших дій. Вона закликала прихильників опозиції, які зібралися під парламентом Грузії, діяти відповідно до цього плану. Станом на вечір неділі протестна акція закінчилася, більшість її учасників розійшлися, під парламентом залишаються кілька осіб, які заявляють, що мають намір провести там ніч.

Нагадаємо, перед цим у неділю відбулася церемонія інавгурації п'ятої президентки країни Саломе Зурабішвілі. Вона перемогла у другому турі президентських виборів у Грузії, що відбувся 28 листопада. Зурабішвіл підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Її опонент Грігол Вашадзе результатів голосування не визнає.

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