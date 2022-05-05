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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гроші".
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Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.
Мільйони людей у всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?