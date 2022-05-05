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Гроші

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гроші".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022)

Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022) 21.04.2022

Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.

Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців (20.04.2022) 20.04.2022

На конкурсі "Євробачення-2022" в Італії Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Наразі букмекери прогнозують українцям найвищі шанси на перемогу.

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро 18.04.2022

Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.
Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші

Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші 12.04.2022

Компанії, підконтрольні українському олігарху Ігорю Коломойському, відсуджують заморожені Вашингтоном через напад на Україну російські кошти. Йдеться про 34,5 мільйона доларів за активи в Криму.
Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва

Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва 09.04.2022

45-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 9 квітня.

Берлін будує між Молдовою та Заходом міст солідарності

Берлін будує між Молдовою та Заходом "міст солідарності" 06.04.2022

На конференції у німецькій столиці 9 міжнародних організацій та 36 країн-донорів вирішили надати Молдові допомогу на 695 мільйонів євро. Гроші підуть не лише на українських біженців.

Українські учасники "Євробачення-2022" Kalush Orchestra збиратимуть гроші на підтримку України (02.04.2022) 02.04.2022

Учасники від України на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra виступатимуть у Турині вживу. Нині вони вирушають у турне для збору коштів на підтримку України.

Гривня за кордоном: готівкова катастрофа українських біженців (30.03.2022) 30.03.2022

Чимало українців утекли від війни з готівкою в кишенях. Але за гривні вони нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?

Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022) 14.03.2022

Мільйони людей у ​​всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ 25.02.2022

Репутація таки важливіша: європейці у відповідь на агресію Росії проти України залишають хлібні місця в російських компаніях і соромляться рекламувати "Газпром" як спонсора.

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео)

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео) 03.02.2022

Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (02.02.2022) 02.02.2022

Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

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