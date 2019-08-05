Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".
Активний видобуток міді без дотримання норм безпеки 20 років тому призвів до аварії в іспанській Андалузії
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1'01'' Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа.
6'50'' Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно.
18'17''Музична техносцена як ще один вид боротьби за свободу в консервативній Грузії.
23'27''Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі на чемпіонаті шампанського. Французи в розпачі.
Бельгія б'є Францію, але не може називати свої ігристі вина шампанським