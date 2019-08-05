Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1'01'' Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа.

6'50'' Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно.

18'17''Музична техносцена як ще один вид боротьби за свободу в консервативній Грузії.

23'27''Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі на чемпіонаті шампанського. Французи в розпачі.