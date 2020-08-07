Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео)

Пакунки малюка, які видавали при народженні дитини, з 1 вересня замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам? І чому рішення уряду загрожує збитками десяткам компаній?
Катерина Будніченко, мама семимісячного Кирила, переконана, що гроші на перші потреби малюкам - це добре, однак бейбі-бокс - значно краще. Родина особливо відчула переваги готового набору, адже перші місяці життя сина прийшлися на карантин, коли дитячі магазини не працювали, а доставка товарів з-закордону затримувалася. Уряд хоче виплачувати батькам грошову допомогу у розмірі п'яти тисяч гривень. Втім, якщо нині собівартість пакунку складає 3800 грн, то за підрахунками міжнародного фонду ЮНІСЕФ, купуючи ті самі товари окремо в магазинах, батьки сплатять щонайменше 7 тисяч гривень.
У Німеччині батькам доводиться інвестувати в одну дитину від народження до повноліття в середньому 140 тисяч євро. На що саме витрачається така сума грошей? І чи компенсує ці кошти допомога держави в ФРН?
Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes.
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Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.