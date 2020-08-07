 Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.08.2020

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Політика й суспільство

Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео)

Пакунки малюка, які видавали при народженні дитини, з 1 вересня замінять на грошову допомогу. Чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бейбі-боксам? І чому рішення уряду загрожує збитками десяткам компаній?  

Ukraine Kiew Babys von Leihmüttern im Hotel (picture-alliance/AP/E. Lukatsky)

Гроші замість бебі-боксів: що думають батьки

Катерина Будніченко, мама семимісячного Кирила, переконана, що  гроші на перші потреби малюкам - це добре, однак бейбі-бокс - значно краще. Родина особливо відчула переваги готового набору, адже перші місяці життя сина прийшлися на карантин, коли дитячі магазини не працювали, а доставка товарів з-закордону затримувалася. Уряд хоче виплачувати батькам грошову допомогу у розмірі п'яти тисяч гривень. Втім, якщо нині собівартість пакунку складає 3800 грн, то за підрахунками міжнародного фонду ЮНІСЕФ, купуючи ті самі товари окремо в магазинах, батьки сплатять щонайменше 7 тисяч гривень. 

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