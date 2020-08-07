Гроші замість бебі-боксів: корупція чи допомога? Що думають батьки (відео)

Катерина Будніченко, мама семимісячного Кирила, переконана, що гроші на перші потреби малюкам - це добре, однак бейбі-бокс - значно краще. Родина особливо відчула переваги готового набору, адже перші місяці життя сина прийшлися на карантин, коли дитячі магазини не працювали, а доставка товарів з-закордону затримувалася. Уряд хоче виплачувати батькам грошову допомогу у розмірі п'яти тисяч гривень. Втім, якщо нині собівартість пакунку складає 3800 грн, то за підрахунками міжнародного фонду ЮНІСЕФ, купуючи ті самі товари окремо в магазинах, батьки сплатять щонайменше 7 тисяч гривень.